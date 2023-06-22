В Кургане продается Coca-Cola из Афганистана. Фото

23 июня 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

У курганцев есть возможность приобрести оригинальный напиток Coca-Cola Фото: Денис Моргунов © URA.RU На прилавках магазина в Кургане замечена газировка Coca-Cola, произведенная в Афганистане. Об этом рассказала одна из читателей URA.RU. «К нам „Кока-колу“ привозят из Афганистана. Увидела в минимаркете в 7-м микрорайоне Заозерного. Объемом банки 300 миллилитров, вместо привычных 330. Пробовать не решилась, купила знакомую „Черноголовку“, мало ли», — пояснила собеседница агентства. Линейка газированных напитков также представлена Fanta, Pepsi и Sprite. Стоимость одной банки 80 рублей. Ранее стало известно, что после ухода из РФ ряда компаний, производящих импортные напитки, в Кургане начали продавать газировку Coca-Cola, Fanta и Pepsi, произведенную в Казахстане. Такие сообщения были размещены на портале бесплатных объявлений. В Кургане продается оригинальный газированный напиток Фото: от читателя URA.RU Часть выложенной для продажи продукции произведена в Иране Фото: от читателя URA.RU

На прилавках магазина в Кургане замечена газировка Coca-Cola, произведенная в Афганистане. Об этом рассказала одна из читателей URA.RU. «К нам „Кока-колу“ привозят из Афганистана. Увидела в минимаркете в 7-м микрорайоне Заозерного. Объемом банки 300 миллилитров, вместо привычных 330. Пробовать не решилась, купила знакомую „Черноголовку“, мало ли», — пояснила собеседница агентства. Линейка газированных напитков также представлена Fanta, Pepsi и Sprite. Стоимость одной банки 80 рублей. Ранее стало известно, что после ухода из РФ ряда компаний, производящих импортные напитки, в Кургане начали продавать газировку Coca-Cola, Fanta и Pepsi, произведенную в Казахстане. Такие сообщения были размещены на портале бесплатных объявлений.