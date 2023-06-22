22 июня 2023

В Кургане продается Coca-Cola из Афганистана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекресток 25 марта. Тюмень, кока-кола, coca-cola
У курганцев есть возможность приобрести оригинальный напиток Coca-Cola Фото:

На прилавках магазина в Кургане замечена газировка Coca-Cola, произведенная в Афганистане. Об этом рассказала одна из читателей URA.RU.

«К нам „Кока-колу“ привозят из Афганистана. Увидела в минимаркете в 7-м микрорайоне Заозерного. Объемом банки 300 миллилитров, вместо привычных 330. Пробовать не решилась, купила знакомую „Черноголовку“, мало ли», — пояснила собеседница агентства.

Линейка газированных напитков также представлена Fanta, Pepsi и Sprite. Стоимость одной банки 80 рублей.

Ранее стало известно, что после ухода из РФ ряда компаний, производящих импортные напитки, в Кургане начали продавать газировку Coca-Cola, Fanta и Pepsi, произведенную в Казахстане. Такие сообщения были размещены на портале бесплатных объявлений.

В Кургане продается оригинальный газированный напиток
В Кургане продается оригинальный газированный напиток
Фото:
Часть выложенной для продажи продукции произведена в Иране
Часть выложенной для продажи продукции произведена в Иране
Фото:

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На прилавках магазина в Кургане замечена газировка Coca-Cola, произведенная в Афганистане. Об этом рассказала одна из читателей URA.RU. «К нам „Кока-колу“ привозят из Афганистана. Увидела в минимаркете в 7-м микрорайоне Заозерного. Объемом банки 300 миллилитров, вместо привычных 330. Пробовать не решилась, купила знакомую „Черноголовку“, мало ли», — пояснила собеседница агентства. Линейка газированных напитков также представлена Fanta, Pepsi и Sprite. Стоимость одной банки 80 рублей. Ранее стало известно, что после ухода из РФ ряда компаний, производящих импортные напитки, в Кургане начали продавать газировку Coca-Cola, Fanta и Pepsi, произведенную в Казахстане. Такие сообщения были размещены на портале бесплатных объявлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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