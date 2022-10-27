В Кургане продают оригинальную Coca-Cola и Fanta Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После ухода из России ряда компаний, производящих импортные напитки, в Кургане начали продавать газировку Coca-Cola, Fanta и Pepsi, произведенную в Казахстане. Соответствующие объявления размещены на сайте Avito.

«Продается оригинальная Coca-Cola в Кургане. Опт, розница. Производство: Казахстан. Цена 55 рублей за штуку от 1 000 бутылок. 250 рублей за упаковку из 4 штук. Доставка по городу при заказе от 5 упаковок», — говорится в сообщении. В другом объявлении также в продаже и другие импортные напитки. «В продаже Fanta, Pepsi, Sprite, 7 Up и Mirinda из Казахстана. Объемы от 250 до 2 250 мл. Привозим под заказ», — написал автор. Стоимость варьируется от 25 до 85 рублей за бутылку.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане, ушедшую с российского рынка из-за санкций газировку Cосa-Colа и Fanta, заменяют аналогами из Беларуси. Кроме того, очевидцы заметили, что казахстанскую колу начали продавать в некоторых придорожных кафе Курганской области. Также сообщалось, что в курганских магазинах американскую Cосa-Colа заменили газировкой из Чечни.

В Кургане продают газировку Coca Cola, произведенную в Казахстане Фото: скрин Avito

Газировку продают по цене 55 рублей за штуку от 1 000 бутылок Фото: скрин Avito