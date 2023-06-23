Какое наказание грозит Пригожину за подстрекательство к мятежу

24 июня 2023 в 02:01 Размер текста - 17 +

Евгению Пригожину может грозить до 20 лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны Национальный антитеррористический комитет (НАК) и ФСБ России классифицировали действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина как призыв к вооруженному мятежу. В УК РФ этой формулировке соответствует статья 279 «Вооруженный мятеж». URA.RU разбирается, какое наказание может грозить Пригожину. Уголовное дело по статье 279 УК РФ возбуждается в случае, если обвиняемый: Организует вооруженный мятеж с целью свержения или изменения конституционного строя России или нарушения ее территориальной целостности;

Принимает активное участие в вооруженном мятеже. Преступление карается лишением свободны на срок от 12 до 20 лет. По окончании тюремного заключения назначается ограничение свободы сроком до двух лет. Новость по теме Обострение конфликта Пригожина и Минобороны РФ: что известно к этому часу За последние семь лет, по данным РБК, по статье 279 не было вынесено ни одного приговора. В новейшей истории России только один человек был осужден за подготовку вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строго режима отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Его признали виновным по трем статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч.1 ст. 30 УК РФ), «Вооруженный мятеж» (ст. 279 УК РФ) и «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность» (ч. 1 ст. 205-1 УК РФ). Позднее Верховный суд РФ снизил наказание Квачкову до 8 лет. О том, что в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело, сообщил НАК. В ведомстве не назвали номер статьи УК РФ. Ранее Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы нанесли ракетный удар по тыловым позициям ЧВК «Вагнер». Он пригрозил уничтожать блокпосты и авиацию армии РФ. О ситуации вокруг Пригожина уведомили президента РФ Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и ФСБ России классифицировали действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина как призыв к вооруженному мятежу. В УК РФ этой формулировке соответствует статья 279 «Вооруженный мятеж». URA.RU разбирается, какое наказание может грозить Пригожину. Уголовное дело по статье 279 УК РФ возбуждается в случае, если обвиняемый: Преступление карается лишением свободны на срок от 12 до 20 лет. По окончании тюремного заключения назначается ограничение свободы сроком до двух лет. За последние семь лет, по данным РБК, по статье 279 не было вынесено ни одного приговора. В новейшей истории России только один человек был осужден за подготовку вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии строго режима отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Его признали виновным по трем статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч.1 ст. 30 УК РФ), «Вооруженный мятеж» (ст. 279 УК РФ) и «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность» (ч. 1 ст. 205-1 УК РФ). Позднее Верховный суд РФ снизил наказание Квачкову до 8 лет. О том, что в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело, сообщил НАК. В ведомстве не назвали номер статьи УК РФ. Ранее Пригожин заявил, что Минобороны РФ якобы нанесли ракетный удар по тыловым позициям ЧВК «Вагнер». Он пригрозил уничтожать блокпосты и авиацию армии РФ. О ситуации вокруг Пригожина уведомили президента РФ Владимира Путина.