Обострение конфликта Пригожина и Минобороны РФ: что известно к этому часу

24 июня 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

В отношении Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования. Он пригрозил ответным уничтожением «любых блокпостов и авиации» российской армии. URA.RU рассказывает, что известно о мятеже ЧВК «Вагнер» на данный момент. Ночью 23 июня Пригожин опубликовал в своем telegram-канале видео ракетного удара якобы по позициям ЧВК «Вагнер». Он объявил, что атака была произведена с тыловой стороны. По его словам, удар якобы нанесло Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ объявило, что все сообщения о ракетном ударе, распространяемые в социальных сетях от имени Пригожина, не соответствуют действительности. В ведомстве назвали это информационной провокацией.

Пригожин пригрозил уничтожением «любых блокпостов и авиации» Минобороны РФ. По его словам, такое решение принял совет командиров ЧВК «Вагнер». Пригожин подчеркнул, что все, кто будет оказывать сопротивление его вооруженному формированию, будут считаться угрозой и уничтожаться немедленно. Он «посоветовал» «не выходить на улицу по маршруту следования ЧВК».

Следом Пригожин заявил, что ударом по позициям ЧВК «Вагнер» якобы руководил лично Шойгу. Свои действия он считает не военным переворотом, а «маршем справедливости». По его словам, действия ЧВК не мешают российским властям.

Президента РФ Владимира Путина уведомили о ситуации вокруг Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры.

ФСБ России возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Статья 279 УК РФ «Вооруженный мятеж» подразумевает лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

В части отделов полиции Ростовской области объявлен план «Крепость». По данным telegram-канала Baza, сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге. Не уточняется, является ли она учебной. В конце мая силы ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), чтобы оставить город под контролем Минобороны. Тогда Пригожин заявлял, что представители ведомства якобы заминировали дороги, по которым бойцы ЧВК отходили в тыл. Позже пресс-служба Пригожина опубликовала рапорт, в котором говорилось, что инженерно-саперная рота ЧВК начинала разминировать пути отхода, но в этом помешали обстрелы со стороны позиций ВС РФ. Минобороны, в свою очередь, опровергало все обвинения. 5 июня пресс-служба Пригожина заявила, что силы ЧВК задержали подполковника российской армии Романа Веневитина, и опубликовали ролик якобы с его участием, где он брал на себя ответственность за разоружение нескольких бойцов «Вагнера» и минирование дорог из-за личной неприязни. Через несколько дней, 8 июня, он выпустил ответное 11-минутное обращение, в котором рассказал, что подвергся пыткам от бойцов ЧВК, а сами они регулярно похищают российских солдат и угрожают им убийством. Кроме того, по его словам, силы отрядов «Вагнера» угоняет технику, в том числе танки, БМП и машины. В то же время с начала июня идет контрнаступление Украины, которое сдерживается силами Минобороны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 20-м числам июня российские солдаты уничтожили 246 танков ВСУ. При этом, по его словам, у Киева все еще остается маневр для продолжения атак, и Россия активно формирует резервы как из контрактников, так и добровольцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования. Он пригрозил ответным уничтожением «любых блокпостов и авиации» российской армии. URA.RU рассказывает, что известно о мятеже ЧВК «Вагнер» на данный момент. В конце мая силы ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), чтобы оставить город под контролем Минобороны. Тогда Пригожин заявлял, что представители ведомства якобы заминировали дороги, по которым бойцы ЧВК отходили в тыл. Позже пресс-служба Пригожина опубликовала рапорт, в котором говорилось, что инженерно-саперная рота ЧВК начинала разминировать пути отхода, но в этом помешали обстрелы со стороны позиций ВС РФ. Минобороны, в свою очередь, опровергало все обвинения. 5 июня пресс-служба Пригожина заявила, что силы ЧВК задержали подполковника российской армии Романа Веневитина, и опубликовали ролик якобы с его участием, где он брал на себя ответственность за разоружение нескольких бойцов «Вагнера» и минирование дорог из-за личной неприязни. Через несколько дней, 8 июня, он выпустил ответное 11-минутное обращение, в котором рассказал, что подвергся пыткам от бойцов ЧВК, а сами они регулярно похищают российских солдат и угрожают им убийством. Кроме того, по его словам, силы отрядов «Вагнера» угоняет технику, в том числе танки, БМП и машины. В то же время с начала июня идет контрнаступление Украины, которое сдерживается силами Минобороны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 20-м числам июня российские солдаты уничтожили 246 танков ВСУ. При этом, по его словам, у Киева все еще остается маневр для продолжения атак, и Россия активно формирует резервы как из контрактников, так и добровольцев.