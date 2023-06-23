Обострение конфликта Пригожина и Минобороны РФ: что известно к этому часу

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым лагерям своего формирования. Он пригрозил ответным уничтожением «любых блокпостов и авиации» российской армии. URA.RU рассказывает, что известно о мятеже ЧВК «Вагнер» на данный момент.
- Ночью 23 июня Пригожин опубликовал в своем telegram-канале видео ракетного удара якобы по позициям ЧВК «Вагнер». Он объявил, что атака была произведена с тыловой стороны. По его словам, удар якобы нанесло Министерство обороны РФ.
- Минобороны РФ объявило, что все сообщения о ракетном ударе, распространяемые в социальных сетях от имени Пригожина, не соответствуют действительности. В ведомстве назвали это информационной провокацией.
- Пригожин пригрозил уничтожением «любых блокпостов и авиации» Минобороны РФ. По его словам, такое решение принял совет командиров ЧВК «Вагнер». Пригожин подчеркнул, что все, кто будет оказывать сопротивление его вооруженному формированию, будут считаться угрозой и уничтожаться немедленно. Он «посоветовал» «не выходить на улицу по маршруту следования ЧВК».
- Следом Пригожин заявил, что ударом по позициям ЧВК «Вагнер» якобы руководил лично Шойгу. Свои действия он считает не военным переворотом, а «маршем справедливости». По его словам, действия ЧВК не мешают российским властям.
- Президента РФ Владимира Путина уведомили о ситуации вокруг Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что принимаются все необходимые меры.
- ФСБ России возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Статья 279 УК РФ «Вооруженный мятеж» подразумевает лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.
- В части отделов полиции Ростовской области объявлен план «Крепость». По данным telegram-канала Baza, сотрудники правоохранительных органов подняты по тревоге. Не уточняется, является ли она учебной.
В конце мая силы ЧВК «Вагнер» начали выходить из Артемовска (Бахмута), чтобы оставить город под контролем Минобороны. Тогда Пригожин заявлял, что представители ведомства якобы заминировали дороги, по которым бойцы ЧВК отходили в тыл. Позже пресс-служба Пригожина опубликовала рапорт, в котором говорилось, что инженерно-саперная рота ЧВК начинала разминировать пути отхода, но в этом помешали обстрелы со стороны позиций ВС РФ. Минобороны, в свою очередь, опровергало все обвинения.
5 июня пресс-служба Пригожина заявила, что силы ЧВК задержали подполковника российской армии Романа Веневитина, и опубликовали ролик якобы с его участием, где он брал на себя ответственность за разоружение нескольких бойцов «Вагнера» и минирование дорог из-за личной неприязни. Через несколько дней, 8 июня, он выпустил ответное 11-минутное обращение, в котором рассказал, что подвергся пыткам от бойцов ЧВК, а сами они регулярно похищают российских солдат и угрожают им убийством. Кроме того, по его словам, силы отрядов «Вагнера» угоняет технику, в том числе танки, БМП и машины.
В то же время с начала июня идет контрнаступление Украины, которое сдерживается силами Минобороны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 20-м числам июня российские солдаты уничтожили 246 танков ВСУ. При этом, по его словам, у Киева все еще остается маневр для продолжения атак, и Россия активно формирует резервы как из контрактников, так и добровольцев.
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