23 июня 2023

Генпрокуратура РФ объявила, за что будут судить Пригожина

Генпрокуратура РФ: Пригожина обвиняют в организации вооруженного мятежа
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Уголовное дело в отношении Пригожина в Генпрокуратуре назвали законным и обоснованным Фото:
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Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж». Об этом объявила Генпрокуратура РФ. Пригожина обвиняют в организации вооруженного мятежа.

«Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — сообщает telegram-канал Генпрокуратуры России. В ведомстве назвали уголовное дело законным и обоснованным.

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В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж». Об этом объявила Генпрокуратура РФ. Пригожина обвиняют в организации вооруженного мятежа. «Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — сообщает telegram-канал Генпрокуратуры России. В ведомстве назвали уголовное дело законным и обоснованным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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