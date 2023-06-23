Генпрокуратура РФ объявила, за что будут судить Пригожина

Уголовное дело в отношении Пригожина в Генпрокуратуре назвали законным и обоснованным
новость из сюжетаКонфликт Евгения Пригожина и Минобороны
В отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж». Об этом объявила Генпрокуратура РФ. Пригожина обвиняют в организации вооруженного мятежа.
«Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет», — сообщает telegram-канал Генпрокуратуры России. В ведомстве назвали уголовное дело законным и обоснованным.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!