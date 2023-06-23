Пригожин объявил, что ЧВК «Вагнер» входят в Ростов-на-Дону

Бойцы частной военной компании «Вагнер» пересекли государственные границы России. Об этом заявил создатель вооруженного формирования Евгений Пригожин. Он объявил, что его бойцы готовы войти в Ростов-на-Дону. Минобороны РФ пока официально не подтверждало эту информацию.
«На данный момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Сейчас мы входим в Ростов-на-Дону», — приводит заявление Пригожина telegram-канал компании «Конкорд», владельцем которой он является.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны РФ в том, что по тыловым лагерям формирования якобы был нанесен ракетный удар. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе и назвало их провокацией. ФСБ России возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж». В ведомстве обвинили создателя ЧВК «Вагнер» в подстрекательстве к гражданскому конфликту. О ситуации уведомили президента РФ Владимира Путина.
В конце мая бойцы ЧВК «Вагнер» передали контроль в Артемовске (Бахмуте) силам Минобороны РФ и начали выходить из города. Тогда Пригожин заявлял, что представители ведомства якобы заминировали дороги, по которым вооруженное формирование отходит в тыл. Позже пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала рапорт, согласно которому обстрелы с позиций ВС России якобы помешали инженерно-саперной роты ЧВК разминировать пути отхода. Минобороны РФ опровергло все обвинения.
5 июня пресс-служба Пригожина заявила, что силы ЧВК задержали подполковника российской армии Романа Веневитина. Она опубликовала ролик, где человек, похожий на подполковника, брал на себя ответственность за разоружение нескольких бойцов «Вагнера» и минирование дорог из-за личной неприязни. Через несколько дней, 8 июня, Веневитин выпустил ответное 11-минутное обращение, в котором рассказал, что подвергся пыткам от бойцов ЧВК. По его словам, они сами регулярно похищают российских солдат и угрожают им убийством. Он заявил, что ЧВК «Вагнер» угоняют технику, в том числе танки, БМП и машины.
При этом с начала июня идет контрнаступление Украины, которое сдерживается силами Минобороны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 20-м числам июня российские солдаты уничтожили 246 танков ВСУ. При этом, по его словам, у Киева все еще остается маневр для продолжения атак, и Россия активно формирует резервы как из контрактников, так и добровольцев.
Обновлено 4:29. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на данный момент не был получен.
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