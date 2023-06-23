Пригожин объявил, что ЧВК «Вагнер» входят в Ростов-на-Дону

24 июня 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» пересекли государственные границы РФ, заявил Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны Бойцы частной военной компании «Вагнер» пересекли государственные границы России. Об этом заявил создатель вооруженного формирования Евгений Пригожин. Он объявил, что его бойцы готовы войти в Ростов-на-Дону. Минобороны РФ пока официально не подтверждало эту информацию. «На данный момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Сейчас мы входим в Ростов-на-Дону», — приводит заявление Пригожина telegram-канал компании «Конкорд», владельцем которой он является. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны РФ в том, что по тыловым лагерям формирования якобы был нанесен ракетный удар. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе и назвало их провокацией. ФСБ России возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж». В ведомстве обвинили создателя ЧВК «Вагнер» в подстрекательстве к гражданскому конфликту. О ситуации уведомили президента РФ Владимира Путина. В конце мая бойцы ЧВК «Вагнер» передали контроль в Артемовске (Бахмуте) силам Минобороны РФ и начали выходить из города. Тогда Пригожин заявлял, что представители ведомства якобы заминировали дороги, по которым вооруженное формирование отходит в тыл. Позже пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала рапорт, согласно которому обстрелы с позиций ВС России якобы помешали инженерно-саперной роты ЧВК разминировать пути отхода. Минобороны РФ опровергло все обвинения. 5 июня пресс-служба Пригожина заявила, что силы ЧВК задержали подполковника российской армии Романа Веневитина. Она опубликовала ролик, где человек, похожий на подполковника, брал на себя ответственность за разоружение нескольких бойцов «Вагнера» и минирование дорог из-за личной неприязни. Через несколько дней, 8 июня, Веневитин выпустил ответное 11-минутное обращение, в котором рассказал, что подвергся пыткам от бойцов ЧВК. По его словам, они сами регулярно похищают российских солдат и угрожают им убийством. Он заявил, что ЧВК «Вагнер» угоняют технику, в том числе танки, БМП и машины. При этом с начала июня идет контрнаступление Украины, которое сдерживается силами Минобороны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 20-м числам июня российские солдаты уничтожили 246 танков ВСУ. При этом, по его словам, у Киева все еще остается маневр для продолжения атак, и Россия активно формирует резервы как из контрактников, так и добровольцев. Обновлено 4:29. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на данный момент не был получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы частной военной компании «Вагнер» пересекли государственные границы России. Об этом заявил создатель вооруженного формирования Евгений Пригожин. Он объявил, что его бойцы готовы войти в Ростов-на-Дону. Минобороны РФ пока официально не подтверждало эту информацию. «На данный момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Сейчас мы входим в Ростов-на-Дону», — приводит заявление Пригожина telegram-канал компании «Конкорд», владельцем которой он является. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны РФ в том, что по тыловым лагерям формирования якобы был нанесен ракетный удар. Пригожин заявил, что в ответ его бойцы будут уничтожать блокпосты и авиацию вооруженных сил РФ. Минобороны РФ опровергло сообщения об ударе и назвало их провокацией. ФСБ России возбудила в отношении Пригожина уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж». В ведомстве обвинили создателя ЧВК «Вагнер» в подстрекательстве к гражданскому конфликту. О ситуации уведомили президента РФ Владимира Путина. В конце мая бойцы ЧВК «Вагнер» передали контроль в Артемовске (Бахмуте) силам Минобороны РФ и начали выходить из города. Тогда Пригожин заявлял, что представители ведомства якобы заминировали дороги, по которым вооруженное формирование отходит в тыл. Позже пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала рапорт, согласно которому обстрелы с позиций ВС России якобы помешали инженерно-саперной роты ЧВК разминировать пути отхода. Минобороны РФ опровергло все обвинения. 5 июня пресс-служба Пригожина заявила, что силы ЧВК задержали подполковника российской армии Романа Веневитина. Она опубликовала ролик, где человек, похожий на подполковника, брал на себя ответственность за разоружение нескольких бойцов «Вагнера» и минирование дорог из-за личной неприязни. Через несколько дней, 8 июня, Веневитин выпустил ответное 11-минутное обращение, в котором рассказал, что подвергся пыткам от бойцов ЧВК. По его словам, они сами регулярно похищают российских солдат и угрожают им убийством. Он заявил, что ЧВК «Вагнер» угоняют технику, в том числе танки, БМП и машины. При этом с начала июня идет контрнаступление Украины, которое сдерживается силами Минобороны. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что к 20-м числам июня российские солдаты уничтожили 246 танков ВСУ. При этом, по его словам, у Киева все еще остается маневр для продолжения атак, и Россия активно формирует резервы как из контрактников, так и добровольцев. Обновлено 4:29. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на данный момент не был получен.