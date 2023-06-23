Пригожин пообещал уничтожить все на своем пути

24 июня 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «ЧВК Вагнер» уничтожит все, что будет вставать на пути. Об этом заявил глава военной компании Евгений Пригожин. «Мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку», — сказал Пригожин, его слова опубликованы пресс-службой ГК Конкорд. 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по лагерю бойцов военной компании. По его словам, в командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

«ЧВК Вагнер» уничтожит все, что будет вставать на пути. Об этом заявил глава военной компании Евгений Пригожин. «Мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку», — сказал Пригожин, его слова опубликованы пресс-службой ГК Конкорд. 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по лагерю бойцов военной компании. По его словам, в командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.