В Тюменской области сельхозпредприятия обновляют спецтехнику

24 июня 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

Новый кормоуборочный комбайн РСМ-200 обошелся в 39 миллионов рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Заводуковске (Тюменская область) сельхозпредприятия обновляют спецтехнику. За последние три недели местные аграрии приобрели новое крупное оборудование. Об этом сообщили в социальных сетях. «ЗАО «Падунское» купило новый кормоуборочный комбайн РСМ-200 за 39 миллионов рублей и передвижную ремонтную мастерскую стоимостью чуть больше одного миллиона рублей. ООО «Крестьянское хозяйство «Дружба» приобрело три системы полива «Кубань-С» общей стоимостью 15 миллионов рублей, рассадопосадочную машину за три миллиона рублей и самоходный погрузчик, который стоил больше 4,5 миллионов рублей», — пишет telegram-канал «Заводоуковск». Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев предупредил о рисках для урожая в УрФО. Главной причиной для волнения агропромышленного комплекса регионов могут послужить неприятные погодные условия.

В Заводуковске (Тюменская область) сельхозпредприятия обновляют спецтехнику. За последние три недели местные аграрии приобрели новое крупное оборудование. Об этом сообщили в социальных сетях. «ЗАО «Падунское» купило новый кормоуборочный комбайн РСМ-200 за 39 миллионов рублей и передвижную ремонтную мастерскую стоимостью чуть больше одного миллиона рублей. ООО «Крестьянское хозяйство «Дружба» приобрело три системы полива «Кубань-С» общей стоимостью 15 миллионов рублей, рассадопосадочную машину за три миллиона рублей и самоходный погрузчик, который стоил больше 4,5 миллионов рублей», — пишет telegram-канал «Заводоуковск». Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев предупредил о рисках для урожая в УрФО. Главной причиной для волнения агропромышленного комплекса регионов могут послужить неприятные погодные условия.