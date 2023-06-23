23 июня 2023

В Тюменской области сельхозпредприятия обновляют спецтехнику

© Служба новостей «URA.RU»
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Сафакулево, деревня Мартыновка Сафакулевский район Курганская обл, комбайн, пшеница, уборка урожая
Новый кормоуборочный комбайн РСМ-200 обошелся в 39 миллионов рублей Фото:

В Заводуковске (Тюменская область) сельхозпредприятия обновляют спецтехнику. За последние три недели местные аграрии приобрели новое крупное оборудование. Об этом сообщили в социальных сетях.

«ЗАО «Падунское» купило новый кормоуборочный комбайн РСМ-200 за 39 миллионов рублей и передвижную ремонтную мастерскую стоимостью чуть больше одного миллиона рублей. ООО «Крестьянское хозяйство «Дружба» приобрело три системы полива «Кубань-С» общей стоимостью 15 миллионов рублей, рассадопосадочную машину за три миллиона рублей и самоходный погрузчик, который стоил больше 4,5 миллионов рублей», — пишет telegram-канал «Заводоуковск».

Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев предупредил о рисках для урожая в УрФО. Главной причиной для волнения агропромышленного комплекса регионов могут послужить неприятные погодные условия.

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В Заводуковске (Тюменская область) сельхозпредприятия обновляют спецтехнику. За последние три недели местные аграрии приобрели новое крупное оборудование. Об этом сообщили в социальных сетях. «ЗАО «Падунское» купило новый кормоуборочный комбайн РСМ-200 за 39 миллионов рублей и передвижную ремонтную мастерскую стоимостью чуть больше одного миллиона рублей. ООО «Крестьянское хозяйство «Дружба» приобрело три системы полива «Кубань-С» общей стоимостью 15 миллионов рублей, рассадопосадочную машину за три миллиона рублей и самоходный погрузчик, который стоил больше 4,5 миллионов рублей», — пишет telegram-канал «Заводоуковск». Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев предупредил о рисках для урожая в УрФО. Главной причиной для волнения агропромышленного комплекса регионов могут послужить неприятные погодные условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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