В Тюменской области сельхозпредприятия обновляют спецтехнику

В Заводуковске (Тюменская область) сельхозпредприятия обновляют спецтехнику. За последние три недели местные аграрии приобрели новое крупное оборудование. Об этом сообщили в социальных сетях.
«ЗАО «Падунское» купило новый кормоуборочный комбайн РСМ-200 за 39 миллионов рублей и передвижную ремонтную мастерскую стоимостью чуть больше одного миллиона рублей. ООО «Крестьянское хозяйство «Дружба» приобрело три системы полива «Кубань-С» общей стоимостью 15 миллионов рублей, рассадопосадочную машину за три миллиона рублей и самоходный погрузчик, который стоил больше 4,5 миллионов рублей», — пишет telegram-канал «Заводоуковск».
Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев предупредил о рисках для урожая в УрФО. Главной причиной для волнения агропромышленного комплекса регионов могут послужить неприятные погодные условия.
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