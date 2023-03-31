Полпред Якушев предупредил о рисках для урожая в УрФО

Полпред Якушев: главный риск для сельхозпредприятий УрФО — плохая погода
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Посевные работы в Свердловской области. Богдановичский район, село Байны, посевная, шелуха, сельское хозяйство
Синоптики дают плохой прогноз по летней погоде, поэтому аграрии должны быть готовы Фото:

Неблагоприятные погодные условия — главный риск для предприятий агропромышленного комплекса регионов Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«В прошлом году была исторически высокая урожайность. Прогнозы по погодным условиям на летний период не такие хорошие, в связи с этим нужно провести посевную кампанию на очень высоком организационном уровне, чтобы минимизировать те испытания, которые погода нам преподнесет», — отметил Якушев.

Также важно, чтобы аграрии своевременно получили все бюджетные средства, а во время посевной контролировали бы стоимость горючего: неоправданного роста быть не должно. Ранее Владимир Якушев провел встречу с губернаторами, на которой обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и задачи на этот год. Бюджеты на период 2023—2025 годы приняты с дефицитом, но несмотря на это, социальные обязательства должны быть выполнены.

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Неблагоприятные погодные условия — главный риск для предприятий агропромышленного комплекса регионов Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. «В прошлом году была исторически высокая урожайность. Прогнозы по погодным условиям на летний период не такие хорошие, в связи с этим нужно провести посевную кампанию на очень высоком организационном уровне, чтобы минимизировать те испытания, которые погода нам преподнесет», — отметил Якушев. Также важно, чтобы аграрии своевременно получили все бюджетные средства, а во время посевной контролировали бы стоимость горючего: неоправданного роста быть не должно. Ранее Владимир Якушев провел встречу с губернаторами, на которой обсудил итоги социально-экономического развития регионов в 2022 году и задачи на этот год. Бюджеты на период 2023—2025 годы приняты с дефицитом, но несмотря на это, социальные обязательства должны быть выполнены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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