23 июня 2023
22 июня 2023

Губернатор ХМАО Комарова выступила в поддержку Путина

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова опубликовала пост в поддержку президента РФ Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину. В своем telegram-канале она заявила, что югорчане — патриоты своей страны.

«Мы, югорчане, — патриоты своей страны. Мы — вместе с Президентом!», — написала Комарова.

Публикация появилась после обращения Путина к гражданам РФ. Утром 24 июня он выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина и назвал это изменой.

Ранее URA.RU писало, что вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК. Минобороны опровергло это заявление.

Обновлено 24.06.2006. в 13:47:

В Югре в поддержку президента высказался также первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. В своем telegram-канале он опубликовал видеофрагмент из к/ф «Брат-2», в котором главный герой фильма Данила Багров заявляет, что «во время войны нельзя говорить плохо о своих». «Поддерживаю Президента. Как никогда актуальны слова Бодрова», — прокомментировал Шипилов.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину. В своем telegram-канале она заявила, что югорчане — патриоты своей страны. «Мы, югорчане, — патриоты своей страны. Мы — вместе с Президентом!», — написала Комарова. Публикация появилась после обращения Путина к гражданам РФ. Утром 24 июня он выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина и назвал это изменой. Ранее URA.RU писало, что вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК. Минобороны опровергло это заявление. Обновлено 24.06.2006. в 13:47: В Югре в поддержку президента высказался также первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. В своем telegram-канале он опубликовал видеофрагмент из к/ф «Брат-2», в котором главный герой фильма Данила Багров заявляет, что «во время войны нельзя говорить плохо о своих». «Поддерживаю Президента. Как никогда актуальны слова Бодрова», — прокомментировал Шипилов.
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