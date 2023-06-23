Губернатор ХМАО Комарова выступила в поддержку Путина

24 июня 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова опубликовала пост в поддержку президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину. В своем telegram-канале она заявила, что югорчане — патриоты своей страны. «Мы, югорчане, — патриоты своей страны. Мы — вместе с Президентом!», — написала Комарова. Публикация появилась после обращения Путина к гражданам РФ. Утром 24 июня он выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина и назвал это изменой. Ранее URA.RU писало, что вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК. Минобороны опровергло это заявление. Обновлено 24.06.2006. в 13:47: В Югре в поддержку президента высказался также первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. В своем telegram-канале он опубликовал видеофрагмент из к/ф «Брат-2», в котором главный герой фильма Данила Багров заявляет, что «во время войны нельзя говорить плохо о своих». «Поддерживаю Президента. Как никогда актуальны слова Бодрова», — прокомментировал Шипилов.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова выразила поддержку президенту РФ Владимиру Путину. В своем telegram-канале она заявила, что югорчане — патриоты своей страны. «Мы, югорчане, — патриоты своей страны. Мы — вместе с Президентом!», — написала Комарова. Публикация появилась после обращения Путина к гражданам РФ. Утром 24 июня он выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина и назвал это изменой. Ранее URA.RU писало, что вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК. Минобороны опровергло это заявление. Обновлено 24.06.2006. в 13:47: В Югре в поддержку президента высказался также первый заместитель губернатора Алексей Шипилов. В своем telegram-канале он опубликовал видеофрагмент из к/ф «Брат-2», в котором главный герой фильма Данила Багров заявляет, что «во время войны нельзя говорить плохо о своих». «Поддерживаю Президента. Как никогда актуальны слова Бодрова», — прокомментировал Шипилов.