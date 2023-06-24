Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. URA.RU приводит главные заявления президента.
- Действия, которые совершает ЧВК «Вагнер», раскалывают единство страны и показывают отступничество от своего народа и боевых товарищей, которые сражаются на фронте.
- Мятеж — это удар в спину российскому народу. Страна защитит его от предательства.
- [Идет] битва, в которой решается судьба российского народа, она требует единения всех сил и ответственности. В сторону должно быть отброшено все, что ослабляет страну, а также любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются внешние враги, чтобы подорвать единство изнутри.
- Имена героев ЧВК «Вагнер», которые сражались за Артемовск, Соледар и города Донбасса предали те, кто пытается организовать мятеж.
- Организация мятежа является предательством страны. Каждый виновник будет привлечен к ответственности.
- Президент добавил, что сделает все, чтобы отстоять страну и разберется с ситуацией в Ростове.
- Амбиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина привели его к отступничеству и измене родине. Такое было в начале 20 века, когда «русские убивали русских».
- Путин сообщил, что ночью общался с командующими всех направлений. Он отметил, что войска отбивают атаки противника и сражаются героически.
Ранее, вечером 23 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК. Минобороны опровергло это заявление. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии. Генпрокуратура РФ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина о призыве к вооруженному мятежу.
По словам главы ЧВК, бойцы формирований вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. В Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех массовых мероприятий.
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