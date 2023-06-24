Что сказал Путин в обращении после мятежа Пригожина. Видео

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
Амбиции привели Евгения Пригожина к измене родине, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. URA.RU приводит главные заявления президента.

  • Действия, которые совершает ЧВК «Вагнер», раскалывают единство страны и показывают отступничество от своего народа и боевых товарищей, которые сражаются на фронте.
  • Мятеж — это удар в спину российскому народу. Страна защитит его от предательства.
  • [Идет] битва, в которой решается судьба российского народа, она требует единения всех сил и ответственности. В сторону должно быть отброшено все, что ослабляет страну, а также любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются внешние враги, чтобы подорвать единство изнутри.
  • Имена героев ЧВК «Вагнер», которые сражались за Артемовск, Соледар и города Донбасса предали те, кто пытается организовать мятеж.
  • Организация мятежа является предательством страны. Каждый виновник будет привлечен к ответственности.
  • Президент добавил, что сделает все, чтобы отстоять страну и разберется с ситуацией в Ростове.
  • Амбиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина привели его к отступничеству и измене родине. Такое было в начале 20 века, когда «русские убивали русских».
  • Путин сообщил, что ночью общался с командующими всех направлений. Он отметил, что войска отбивают атаки противника и сражаются героически.

Ранее, вечером 23 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК. Минобороны опровергло это заявление. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии. Генпрокуратура РФ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина о призыве к вооруженному мятежу.

По словам главы ЧВК, бойцы формирований вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. В Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех массовых мероприятий.

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Президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам на фоне мятежа Евгения Пригожина. URA.RU приводит главные заявления президента. Ранее, вечером 23 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК. Минобороны опровергло это заявление. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о происшествии. Генпрокуратура РФ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина о призыве к вооруженному мятежу. По словам главы ЧВК, бойцы формирований вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. В Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех массовых мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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