Пригожин организовал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер»: главное за ночь

24 июня 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы мобилизовались после угроз основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ, МВД, Росгвардия и Минобороны РФ докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации вокруг вооруженного мятежа. В Москве под усиленную охрану взяты важнейшие объекты. URA.RU рассказывает, как развивались события вокруг мятежа Пригожина этой ночью. 23:10 Евгений Пригожин опубликовал в своем видео ракетного удара. Он заявил, что Минобороны РФ якобы атаковало таловые лагеря ЧВК «Вагнер» с тыла. 23:48 Минобороны РФ опровергло сообщения о ракетном ударе. В ведомстве назвали заявления Пригожина информационной провокацией. 23:50 Пригожин пообещал уничтожать «любые блокпосты и авиацию» вооруженных сил РФ. Он предупредил, что не стоит «выходить на улицу по маршруту следования ЧВК». 0:42 О ситуации вокруг Пригожина сообщили президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 0:47 Национальный антитеррористический комитет объявил, что ФСБ России возбудило в отношении Пригожина уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. В ведомстве потребовали немедленно прекратить противоправные действия. 1:14 Telegram-канал Baza сообщает, что в ряде отделений полиции Ростовской области был объявлен план «Крепость». Позднее telegram-канал сообщил, что в воздух был подняты вертолеты. На улицах Ростова-на-Дону, предположительно, начала появляться военная техника. 2:10 Генпрокуратура РФ объявила, что в отношении основателя ЧВК «Вагнер» возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж». Пригожину может грозить до 20 лет лишения свободы. 2:22 К бойцам ЧВК «Вагнер» обратился обратился генерал-полковник Сергей Суровикин. Он напомнил, что противник только и ждет, когда обострится внутриполитическая обстановка, и вооруженный мятеж играет ему на руку. Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» остановиться. 2:40 В ФСБ классифицировали заявления Пригожина как призыв к началу гражданского конфликта на территории России. Ведомство призвало участников формирования не выполнять преступные приказы и задержать основателя ЧВК «Вагнер». 2:51 Меры безопасности усилили в Москве и Ростове-на-Дону. В столице под контроль были взяты важнейшие объекты, в том числе органы государственной власти. В Центральном округе по тревоге были подняты офицеры Росгвардии, сообщают «Известия». 3:14 Минобороны РФ заявило, что ВСУ воспользовались провокацией Пригожина и начали сосредотачиваться для наступления на Бахмутском направления. Военные группировки «Юг» ударили по противнику силами авиации и артиллерии. 3:26 Высокопоставленный источник CNN заявил, что за конфликтом между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» внимательно следят в США, сообщил высокопоставленный источник CNN. В Вашингтоне считают, что заявления Пригожина выходят за рамки его обычной риторики. 3:36 «Первый канал» выпустил экстренный выпуск новостей. Ведущая Екатерина Андреева назвала видео с ударом по лагерям ЧВК «Вагнер» фейком и постановкой. 3:57 Корреспондент ТАСС сообщил о перекрытии трассы М-4 на выезде из Ростова-на-Дону. Было остановлено движение в сторону Аксая. Одновременно telegram-каналы сообщали о военной технике на улицах Москвы и Ростова-на-Дону. 4:03 В новом обращении Пригожин заявил, что его бойцы пересекли государственную границу РФ и вошли в Ростов-на-Дону. Ни одно официальное ведомство это не подтвердило. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» уничтожат всех, кто будет вставать у них на пути. 4:21 Генпрокурор РФ Игорь Краснов доложил Путину о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина. Песков заявил, что Минобороны, ФСБ, МВД и Росгвардия круглосуточно докладывают президенту РФ о происходящем. 5:37 Корреспондент «Коммерсанта» сообщил, что в Ростове-на-Дону не видно вооруженных людей. В городе так же тихо. 5:57 Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не покидать дома без необходимости. Он подчеркнул, что правоохранительные органы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.