В Ростове-на-Дону открыли главную трассу, перекрытую из-за мятежа Пригожина

24 июня 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Главная дорога Ростова начала работать в штатном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ростове-на-Дону возобновили движение по Большой Садовой улице, которую ранее перекрыли из-за вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко. «Главную улицу Ростова — Большую Садовую открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения», — написал Алексей Логвиненко у себя в Telegram. Глава города также уточнил, что работа коммунальных и экстренных служб ведется в частном режиме. Также в своем обычном режиме работают все системы жизнеобеспечения, отметил Логвиненко. 23 июня Пригожин обвинил Министерство обороны России в том, что оно ударило по тыловым позициям ЧВК «Вагнер». В ведомстве тут же опровергли заявление основателя ЧВК. Сам глава частной компании сообщил, что его бойцы вошли в Южный военный округ в Ростове и якобы взяли под контроль штаб ЮВО. Из-за этого меры безопасности в городе были усилены. Также ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело. Также из-за ситуации президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным заявлением. В обращении он пообещал отстоять Россию, а тех, кто организовал мятеж, глава государства назвал предателями.

В Ростове-на-Дону возобновили движение по Большой Садовой улице, которую ранее перекрыли из-за вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко. «Главную улицу Ростова — Большую Садовую открыли для движения, общественный транспорт по ней вернулся к прежним схемам движения», — написал Алексей Логвиненко у себя в Telegram. Глава города также уточнил, что работа коммунальных и экстренных служб ведется в частном режиме. Также в своем обычном режиме работают все системы жизнеобеспечения, отметил Логвиненко. 23 июня Пригожин обвинил Министерство обороны России в том, что оно ударило по тыловым позициям ЧВК «Вагнер». В ведомстве тут же опровергли заявление основателя ЧВК. Сам глава частной компании сообщил, что его бойцы вошли в Южный военный округ в Ростове и якобы взяли под контроль штаб ЮВО. Из-за этого меры безопасности в городе были усилены. Также ФСБ возбудила в отношении Пригожина уголовное дело. Также из-за ситуации президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным заявлением. В обращении он пообещал отстоять Россию, а тех, кто организовал мятеж, глава государства назвал предателями.