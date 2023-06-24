Пригожин заявил, что вошел в ЮВО в Ростове

24 июня 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин уверяет, что ЧВК «Вагнер» взяли под контроль военный аэродром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Об этом заявил создатель компании Евгений Пригожин. «Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром», — сказал Пригожин в видео, которое опубликовала его пресс-служба в соцсетях. По его словам, «Вагнер» заняли позиции для того, чтобы авиация наносила удары «не по бойцам ЧВК, а по украинцам». Пригожин также заявил, что находится в штабе ЮВО до прибытия начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу. Он утверждает, что после Ростова-на-Дону бойцы ЧВК отправятся в Москву. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Журналисты Ростова сообщили, что ситуация в городе спокойная, в городе тихо и нет вооруженных людей. Губернатор Ростовской области дал поручения спецслужбам и администрации с целью сохранения стабильной работы городских систем. Он заявил, что держит ситуацию на личном контроле, а также посоветовал жителям оставаться дома. Евгений Пригожин критикует действия Минобороны регулярно. 5 мая, выступая на фоне десятков трупов, он выдвигал ультиматум о поставке оружия, угрожая в противном случае покинуть Артемовск (Бахмут). В действительности выход состоялся через несколько недель. 5 июня пресс-служба бизнесмена обнародовала видео о задержании подполковника ВС РФ Романа Веневитина, обвиненного в попытке ликвидации наемников из-за личной неприязни. 8 июня Веневитин выпустил ответное видео, в котором рассказал, как его пытали бойцы частной армии, а также обвинил их в регулярном похищении солдат, угоне техники, в том числе танков и БМП. Решение о присоединении всех добровольческих отрядов к Минобороны Пригожин также резко раскритиковал, отказавшись заключать контракт с ведомством. На фоне этих публичных разбирательств украинская армия начала контрнаступление на российские позиции. 22 июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил о 16-дневном отбивании атак ВСУ. В украинской армии погибло более 13 тысяч военнослужащих. В момент снижения активности Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю его частной армии (опровергнуто Министерством обороны). Генерал Сергей Суровикин, ранее получавший комплименты от Пригожина, заявил, что действия частной армии идут на пользу противнику — вооруженным силам Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. Об этом заявил создатель компании Евгений Пригожин. «Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром», — сказал Пригожин в видео, которое опубликовала его пресс-служба в соцсетях. По его словам, «Вагнер» заняли позиции для того, чтобы авиация наносила удары «не по бойцам ЧВК, а по украинцам». Пригожин также заявил, что находится в штабе ЮВО до прибытия начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу. Он утверждает, что после Ростова-на-Дону бойцы ЧВК отправятся в Москву. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ на него ожидается. Журналисты Ростова сообщили, что ситуация в городе спокойная, в городе тихо и нет вооруженных людей. Губернатор Ростовской области дал поручения спецслужбам и администрации с целью сохранения стабильной работы городских систем. Он заявил, что держит ситуацию на личном контроле, а также посоветовал жителям оставаться дома. Евгений Пригожин критикует действия Минобороны регулярно. 5 мая, выступая на фоне десятков трупов, он выдвигал ультиматум о поставке оружия, угрожая в противном случае покинуть Артемовск (Бахмут). В действительности выход состоялся через несколько недель. 5 июня пресс-служба бизнесмена обнародовала видео о задержании подполковника ВС РФ Романа Веневитина, обвиненного в попытке ликвидации наемников из-за личной неприязни. 8 июня Веневитин выпустил ответное видео, в котором рассказал, как его пытали бойцы частной армии, а также обвинил их в регулярном похищении солдат, угоне техники, в том числе танков и БМП. Решение о присоединении всех добровольческих отрядов к Минобороны Пригожин также резко раскритиковал, отказавшись заключать контракт с ведомством. На фоне этих публичных разбирательств украинская армия начала контрнаступление на российские позиции. 22 июня министр обороны Сергей Шойгу сообщил о 16-дневном отбивании атак ВСУ. В украинской армии погибло более 13 тысяч военнослужащих. В момент снижения активности Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю его частной армии (опровергнуто Министерством обороны). Генерал Сергей Суровикин, ранее получавший комплименты от Пригожина, заявил, что действия частной армии идут на пользу противнику — вооруженным силам Украины.