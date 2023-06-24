Картаполов раскрыл, введут ли военное положение в Москве из-за мятежа Пригожина

Картаполов: вводить военное положение из-за Пригожина нет необходимости
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Военного положения не будет в Москве из-за мятежа Евгения Пригожина, заявил Андрей Картополов Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Военное положение не будет вводиться в Москве из-за вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

«Военного положения ждать не надо. Я пока речь веду в первую очередь о Московском регионе и России. В Ростове немножко другая ситуация, но и там, на мой взгляд, пока нет необходимости вводить военное положение», — заявил Андрей Картаполов, его слова приводит РБК.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям его отрядов. Само ведомство это заявление опровергло.

Позже Пригожин заявил, что его отряды пойдут на позиции Минобороны на территории России. В ночных заявлениях 24 июня он отметил, что его бойцы будут уничтожать все на своем пути. Из-за таких заявлений против Пригожина было возбуждено уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. В Ростове был введен план «Крепость». Президент России Владимир Путин отметил, что Пригожин нанес удар в спину России.

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Военное положение не будет вводиться в Москве из-за вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. «Военного положения ждать не надо. Я пока речь веду в первую очередь о Московском регионе и России. В Ростове немножко другая ситуация, но и там, на мой взгляд, пока нет необходимости вводить военное положение», — заявил Андрей Картаполов, его слова приводит РБК. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям его отрядов. Само ведомство это заявление опровергло. Позже Пригожин заявил, что его отряды пойдут на позиции Минобороны на территории России. В ночных заявлениях 24 июня он отметил, что его бойцы будут уничтожать все на своем пути. Из-за таких заявлений против Пригожина было возбуждено уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. В Ростове был введен план «Крепость». Президент России Владимир Путин отметил, что Пригожин нанес удар в спину России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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