Картаполов раскрыл, введут ли военное положение в Москве из-за мятежа Пригожина

Военное положение не будет вводиться в Москве из-за вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
«Военного положения ждать не надо. Я пока речь веду в первую очередь о Московском регионе и России. В Ростове немножко другая ситуация, но и там, на мой взгляд, пока нет необходимости вводить военное положение», — заявил Андрей Картаполов, его слова приводит РБК.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям его отрядов. Само ведомство это заявление опровергло.
Позже Пригожин заявил, что его отряды пойдут на позиции Минобороны на территории России. В ночных заявлениях 24 июня он отметил, что его бойцы будут уничтожать все на своем пути. Из-за таких заявлений против Пригожина было возбуждено уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. В Ростове был введен план «Крепость». Президент России Владимир Путин отметил, что Пригожин нанес удар в спину России.
Военное положение не будет вводиться в Москве из-за вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. «Военного положения ждать не надо. Я пока речь веду в первую очередь о Московском регионе и России. В Ростове немножко другая ситуация, но и там, на мой взгляд, пока нет необходимости вводить военное положение», — заявил Андрей Картаполов, его слова приводит РБК. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в нанесении ударов по позициям его отрядов. Само ведомство это заявление опровергло. Позже Пригожин заявил, что его отряды пойдут на позиции Минобороны на территории России. В ночных заявлениях 24 июня он отметил, что его бойцы будут уничтожать все на своем пути. Из-за таких заявлений против Пригожина было возбуждено уголовное дело за призыв к вооруженному мятежу. В Ростове был введен план «Крепость». Президент России Владимир Путин отметил, что Пригожин нанес удар в спину России.