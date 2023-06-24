Путин отреагировал на вооруженный мятеж Пригожина

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — это удар в спину России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
«Наши внешние враги пытаются расколоть нас изнутри. Это (вооруженный мятеж — прим. URA.RU) отступничество от нашего народа. Удар в спину», — сказал Путин, его обращение транслировалось на телеканале Россия 24. Он добавил, что страна защитит народ от внутреннего предательства.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обвинил Минобороны РФ в атаке на позиции бойцов. В своих соцсетях он опубликовал видео ракетного обстрела якобы по позициям ЧВК «Вагнер». Минобороны РФ опровергло причастность к удару. В ведомстве назвали заявления Пригожина провокацией.
Глава ЧВК заявил, что бойцы ЧВК готовы уничтожать любые блокпосты и авиацию РФ, а также выразил готовность войти в Ростов-на-Дону. Генпрокуратура РФ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Пригожина по статье о призыве к вооруженному мятежу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ осведомлен о ситуации и заявил, что предпринимаются все необходимые меры. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посоветовал жителям не выезжать из региона. Мэр города Сергей Собянин также сообщил, что в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, которые направлены на усиление мер безопасности.
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