Губернатор Артамонов подтвердил присутствие армии Пригожина в Липецкой области

24 июня 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» была замечена в Липецкой области, заявил Игорь Артамонов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина На территорию Липецкой области въехали бойцы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил губернатор области Игорь Артамонов. Ранее бойцы прошли Ростов-на-Дону. «По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК „Вагнер“. Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале . Он отметил, что с ночи его команда с представителями всех ведомств находится в оперативном штабе. Все работают слаженно. Игорь Артамонов советуют жителям своей области не покидать дома. Им также стоит отказаться от поездки на транспорте. Евгений Пригожин заявил 23 июня, что Минобороны нанесло удар по позициям его бойцов. Само ведомство опровергло это заявления. После этого Пригожин фактически объявил мятеж. Он отдал своим бойцам приказ наступать на позиции Минобороны. В Москве был введен режим контртеррористической операции (КТО). Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина ударом в спину.

На территорию Липецкой области въехали бойцы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил губернатор области Игорь Артамонов. Ранее бойцы прошли Ростов-на-Дону. «По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК „Вагнер“. Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Он отметил, что с ночи его команда с представителями всех ведомств находится в оперативном штабе. Все работают слаженно. Игорь Артамонов советуют жителям своей области не покидать дома. Им также стоит отказаться от поездки на транспорте. Евгений Пригожин заявил 23 июня, что Минобороны нанесло удар по позициям его бойцов. Само ведомство опровергло это заявления. После этого Пригожин фактически объявил мятеж. Он отдал своим бойцам приказ наступать на позиции Минобороны. В Москве был введен режим контртеррористической операции (КТО). Президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина ударом в спину.