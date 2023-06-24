Силовики установили БТР и гранатометные точки на въезде в Москву. Видео

24 июня 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Силовики РФ установили блокпост с БТР на въезде в Москву Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина На въезде в Москву со стороны МКАД силовики установили блокпост с гранатометом и БТР. Меры безопасности усиливаются и на других въездах в российскую столицу. «Меры безопасности усиливают на ряде въездов в Москву. На съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатометом и БТР», — заявил корреспондент РИА Новости. Ранее предприниматель Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по его армии и организовал вооруженный мятеж. В ведомстве сразу же опровергли заявление бизнесмена. Позже частная армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону, где захватила штаб Южного центрального округа. В связи с этим в ряде регионов России был введен режим контртеррористической обороны. В том числе его ввели в Москве и Подмосковье. С целью обезопасить гражданских, было решено перекрыть въезды в столицу, а также закрыть для въезда в область федеральные трассы «Дон», «Крым» и «Урал». В связи с ситуацией президент России Владимир Путин выпустил экстренное обращение. Он сказал, что сделает все для отстаивания страны. Кроме того, он заявил, что все причастные к восстанию понесут наказание.

На въезде в Москву со стороны МКАД силовики установили блокпост с гранатометом и БТР. Меры безопасности усиливаются и на других въездах в российскую столицу. «Меры безопасности усиливают на ряде въездов в Москву. На съезде с МКАД в районе Ясенево установлен блокпост с гранатометом и БТР», — заявил корреспондент РИА Новости. Ранее предприниматель Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по его армии и организовал вооруженный мятеж. В ведомстве сразу же опровергли заявление бизнесмена. Позже частная армия Пригожина зашла в Ростов-на-Дону, где захватила штаб Южного центрального округа. В связи с этим в ряде регионов России был введен режим контртеррористической обороны. В том числе его ввели в Москве и Подмосковье. С целью обезопасить гражданских, было решено перекрыть въезды в столицу, а также закрыть для въезда в область федеральные трассы «Дон», «Крым» и «Урал». В связи с ситуацией президент России Владимир Путин выпустил экстренное обращение. Он сказал, что сделает все для отстаивания страны. Кроме того, он заявил, что все причастные к восстанию понесут наказание.