Путин пообещал отстоять Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
Организаторы мятежа предали Россию, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Организация мятежа является предательством России. Зачинщики ответят за это. Так на вооруженный мятеж Евгения Пригожина отреагировал президент России Владимир Путин. Он добавил, что сделает все, чтобы отстоять страну.

«Кто организовал и готовил мятеж — предали Россию. <…> Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну», — заявил Путин во время обращения. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что будут приняты решительные действия. Президент разберется с ситуацией в Ростове.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организация мятежа является предательством России. Зачинщики ответят за это. Так на вооруженный мятеж Евгения Пригожина отреагировал президент России Владимир Путин. Он добавил, что сделает все, чтобы отстоять страну. «Кто организовал и готовил мятеж — предали Россию. <…> Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну», — заявил Путин во время обращения. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что будут приняты решительные действия. Президент разберется с ситуацией в Ростове. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...