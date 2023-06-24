Путин пообещал отстоять Россию

24 июня 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Организаторы мятежа предали Россию, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Организация мятежа является предательством России. Зачинщики ответят за это. Так на вооруженный мятеж Евгения Пригожина отреагировал президент России Владимир Путин. Он добавил, что сделает все, чтобы отстоять страну. «Кто организовал и готовил мятеж — предали Россию. <…> Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну», — заявил Путин во время обращения. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что будут приняты решительные действия. Президент разберется с ситуацией в Ростове. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ

Организация мятежа является предательством России. Зачинщики ответят за это. Так на вооруженный мятеж Евгения Пригожина отреагировал президент России Владимир Путин. Он добавил, что сделает все, чтобы отстоять страну. «Кто организовал и готовил мятеж — предали Россию. <…> Как гражданин России я сделаю все, чтобы отстоять страну», — заявил Путин во время обращения. Прямая трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он уточнил, что будут приняты решительные действия. Президент разберется с ситуацией в Ростове. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ