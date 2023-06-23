23 июня 2023

Власти Сургута не стали отменять выпускной бал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вальс на набережной. Тюмень, вальс, танец, выпускники , выпускной
Празднование прошло на центральной площади Фото:

В Сургуте (ХМАО) прошел бал выпускников «Алые паруса на 60-й параллели». Праздник для молодежи организовали на центральной площади города, передает корреспондент URA.RU.

«Выпускники 2023 года справились с серьезной задачей — сдачей ЕГЭ и получили аттестаты. И не просто справились — у нас 11 стобалльных результатов. Поздравляю вас», — выступила перед выпускниками заместитель главы города Анна Томазова.

Праздничная программа для выпускников началась пять часов вечера на центральной городской площади, где собралось порядка 7 тысяч молодых людей. Для них подготовили развлекательную программу. Выбрали «Короля» и «Королеву бала». Главным же событием стало выступление группы «Интонация».

Ранее URA.RU сообщало, что более трехсот школьников ЯНАО и ХМАО получат именные премии за отличную учебу. Детям будут вручены именные премии «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» для их мотивации к творчеству и образованию.

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В Сургуте (ХМАО) прошел бал выпускников «Алые паруса на 60-й параллели». Праздник для молодежи организовали на центральной площади города, передает корреспондент URA.RU. «Выпускники 2023 года справились с серьезной задачей — сдачей ЕГЭ и получили аттестаты. И не просто справились — у нас 11 стобалльных результатов. Поздравляю вас», — выступила перед выпускниками заместитель главы города Анна Томазова. Праздничная программа для выпускников началась пять часов вечера на центральной городской площади, где собралось порядка 7 тысяч молодых людей. Для них подготовили развлекательную программу. Выбрали «Короля» и «Королеву бала». Главным же событием стало выступление группы «Интонация». Ранее URA.RU сообщало, что более трехсот школьников ЯНАО и ХМАО получат именные премии за отличную учебу. Детям будут вручены именные премии «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» для их мотивации к творчеству и образованию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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