Празднование прошло на центральной площади Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) прошел бал выпускников «Алые паруса на 60-й параллели». Праздник для молодежи организовали на центральной площади города, передает корреспондент URA.RU.

«Выпускники 2023 года справились с серьезной задачей — сдачей ЕГЭ и получили аттестаты. И не просто справились — у нас 11 стобалльных результатов. Поздравляю вас», — выступила перед выпускниками заместитель главы города Анна Томазова.

Праздничная программа для выпускников началась пять часов вечера на центральной городской площади, где собралось порядка 7 тысяч молодых людей. Для них подготовили развлекательную программу. Выбрали «Короля» и «Королеву бала». Главным же событием стало выступление группы «Интонация».

Ранее URA.RU сообщало, что более трехсот школьников ЯНАО и ХМАО получат именные премии за отличную учебу. Детям будут вручены именные премии «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» для их мотивации к творчеству и образованию.