24 июня 2023
23 июня 2023

В Кургане женщина соврала полиции о готовящемся взрыве

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил женщину к ограничению свободы на год и два месяца Фото:

В Кургане пьяная женщина позвонила в полицию и соврала им о готовящемся взрыве в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Виновная из хулиганских побуждений решила сделать ложное сообщение о готовящемся взрыве. Осуществляя свой преступный умысел и находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина позвонила на номер телефона службы спасения и сообщила о заложенном взрывном устройстве и готовящемся взрыве в жилом многоквартирном доме, поставив под угрозу общественную безопасность и нормальное функционирование органов власти», — говорится в документе.

Подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях» и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на год и два месяца. В течение этого срока виновной запрещено изменять свое место жительства, выезжать за пределы Кургана.

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В Кургане пьяная женщина позвонила в полицию и соврала им о готовящемся взрыве в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Виновная из хулиганских побуждений решила сделать ложное сообщение о готовящемся взрыве. Осуществляя свой преступный умысел и находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина позвонила на номер телефона службы спасения и сообщила о заложенном взрывном устройстве и готовящемся взрыве в жилом многоквартирном доме, поставив под угрозу общественную безопасность и нормальное функционирование органов власти», — говорится в документе. Подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях» и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на год и два месяца. В течение этого срока виновной запрещено изменять свое место жительства, выезжать за пределы Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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