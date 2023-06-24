В Кургане женщина соврала полиции о готовящемся взрыве

25 июня 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

Суд приговорил женщину к ограничению свободы на год и два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане пьяная женщина позвонила в полицию и соврала им о готовящемся взрыве в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Виновная из хулиганских побуждений решила сделать ложное сообщение о готовящемся взрыве. Осуществляя свой преступный умысел и находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина позвонила на номер телефона службы спасения и сообщила о заложенном взрывном устройстве и готовящемся взрыве в жилом многоквартирном доме, поставив под угрозу общественную безопасность и нормальное функционирование органов власти», — говорится в документе. Подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях» и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на год и два месяца. В течение этого срока виновной запрещено изменять свое место жительства, выезжать за пределы Кургана.

В Кургане пьяная женщина позвонила в полицию и соврала им о готовящемся взрыве в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Виновная из хулиганских побуждений решила сделать ложное сообщение о готовящемся взрыве. Осуществляя свой преступный умысел и находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина позвонила на номер телефона службы спасения и сообщила о заложенном взрывном устройстве и готовящемся взрыве в жилом многоквартирном доме, поставив под угрозу общественную безопасность и нормальное функционирование органов власти», — говорится в документе. Подсудимая согласилась с предъявленным ей обвинением. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях» и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на год и два месяца. В течение этого срока виновной запрещено изменять свое место жительства, выезжать за пределы Кургана.