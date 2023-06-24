Politico: власти США успокаивали коллег из ЕС по телефону из-за мятежа Пригожина

25 июня 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне также стремились призвать к нейтралитету политиков ЕС Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Представители Соединенных Штатов созванивались со своими европейскими коллегами, чтобы успокоить их относительно происходящего в России мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник. «Телефонные звонки европейским коллегам направлены на то, чтобы успокоить их. А также подчеркнуть важность нейтралитета», — передает слова американского чиновника издание Politico . 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в якобы имевшем место ударе по лагерю его бойцов. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Последний, однако, прекратился после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Представители Соединенных Штатов созванивались со своими европейскими коллегами, чтобы успокоить их относительно происходящего в России мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник. «Телефонные звонки европейским коллегам направлены на то, чтобы успокоить их. А также подчеркнуть важность нейтралитета», — передает слова американского чиновника издание Politico. 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в якобы имевшем место ударе по лагерю его бойцов. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Последний, однако, прекратился после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.