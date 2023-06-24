24 июня 2023

Politico: власти США успокаивали коллег из ЕС по телефону из-за мятежа Пригожина

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Соединенные Штаты Америки. США, вашингтон, белый дом в вашингтоне
В Вашингтоне также стремились призвать к нейтралитету политиков ЕС Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Представители Соединенных Штатов созванивались со своими европейскими коллегами, чтобы успокоить их относительно происходящего в России мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник.

«Телефонные звонки европейским коллегам направлены на то, чтобы успокоить их. А также подчеркнуть важность нейтралитета», — передает слова американского чиновника издание Politico.

23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в якобы имевшем место ударе по лагерю его бойцов. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Последний, однако, прекратился после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Представители Соединенных Штатов созванивались со своими европейскими коллегами, чтобы успокоить их относительно происходящего в России мятежа владельца частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник. «Телефонные звонки европейским коллегам направлены на то, чтобы успокоить их. А также подчеркнуть важность нейтралитета», — передает слова американского чиновника издание Politico. 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в якобы имевшем место ударе по лагерю его бойцов. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Последний, однако, прекратился после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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