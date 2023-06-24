24 июня 2023

Силовики заинтересовались задержкой авиарейсов в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, прокурор, прокуратура, государственный советник юстиции 3 класса
Прокуроры проследят, чтобы пассажирам задержавшихся рейсов оказали необходимые услуги Фото:

Прокуроры проконтролируют оказание услуг 313 пассажирам двух авиарейсов, которые задержали 25 июня в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Сотрудники свердловской транспортной прокуратуры следят за тем, чтобы 313 пассажирам рейсов в Сочи и Самару, которые задержали в Кольцово, были оказаны все услуги, предусмотренные авиационными правилами», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Кроме этих рейсов, еще задержаны авиарейсы в Санкт-Петербург и Астану.

Рейс до Сочи ожидают 214 пассажиров, еще 99 человек ждут вылета в Самару. Среди пассажиров нет маломобильных граждан, отметили в Уральской транспортной прокуратуре. Рейсы задержали из-за позднего прибытия лайнеров в аэропорт Кольцово.

О задержках в Кольцово стало известно утром 25 июня. Также из Екатеринбурга отменили два рейса в Москву. Лайнеры до Сочи и Астаны вылетят в 13:10. В Санкт-Петербург самолет отправится в 15:25. Дольше всех придется ждать пассажирам, улетающим в Самару. Их рейс, согласно онлайн-табло аэропорта, состоится в 18:30.

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Прокуроры проконтролируют оказание услуг 313 пассажирам двух авиарейсов, которые задержали 25 июня в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Сотрудники свердловской транспортной прокуратуры следят за тем, чтобы 313 пассажирам рейсов в Сочи и Самару, которые задержали в Кольцово, были оказаны все услуги, предусмотренные авиационными правилами», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Кроме этих рейсов, еще задержаны авиарейсы в Санкт-Петербург и Астану. Рейс до Сочи ожидают 214 пассажиров, еще 99 человек ждут вылета в Самару. Среди пассажиров нет маломобильных граждан, отметили в Уральской транспортной прокуратуре. Рейсы задержали из-за позднего прибытия лайнеров в аэропорт Кольцово. О задержках в Кольцово стало известно утром 25 июня. Также из Екатеринбурга отменили два рейса в Москву. Лайнеры до Сочи и Астаны вылетят в 13:10. В Санкт-Петербург самолет отправится в 15:25. Дольше всех придется ждать пассажирам, улетающим в Самару. Их рейс, согласно онлайн-табло аэропорта, состоится в 18:30.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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