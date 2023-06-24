Силовики заинтересовались задержкой авиарейсов в Екатеринбурге

Прокуроры проследят, чтобы пассажирам задержавшихся рейсов оказали необходимые услуги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуроры проконтролируют оказание услуг 313 пассажирам двух авиарейсов, которые задержали 25 июня в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Сотрудники свердловской транспортной прокуратуры следят за тем, чтобы 313 пассажирам рейсов в Сочи и Самару, которые задержали в Кольцово, были оказаны все услуги, предусмотренные авиационными правилами», — пишет пресс-служба ведомства в Telegram. Кроме этих рейсов, еще задержаны авиарейсы в Санкт-Петербург и Астану.

Рейс до Сочи ожидают 214 пассажиров, еще 99 человек ждут вылета в Самару. Среди пассажиров нет маломобильных граждан, отметили в Уральской транспортной прокуратуре. Рейсы задержали из-за позднего прибытия лайнеров в аэропорт Кольцово.

О задержках в Кольцово стало известно утром 25 июня. Также из Екатеринбурга отменили два рейса в Москву. Лайнеры до Сочи и Астаны вылетят в 13:10. В Санкт-Петербург самолет отправится в 15:25. Дольше всех придется ждать пассажирам, улетающим в Самару. Их рейс, согласно онлайн-табло аэропорта, состоится в 18:30.