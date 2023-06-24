Ural Mash: тюменка доказала, что ее бабушка умерла из-за врачебной ошибки. Видео

25 июня 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Уголовное дело закрыли из-за того, что истек срок давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Тюмени доказала, что ее бабушка умерла из-за врачебной ошибки. Однако уголовное дело закрыли, так как истек срок давности. Об этом сообщил telegram-канал «Ural Mash». «Экспертиза подтвердила виновность медиков. Суд постановил, что была причинена смерть по неосторожности. Ответственности они не понесли. Следком рассматривал дело слишком долго. Мария считает, что это сделано специально», — сообщил telegram-канал «Ural Mash». В марте 2021 года бабушка Марии начала плохо себя чувствовала. Фельдшеры выписывали больной лишь смекту. Через месяц она перестала ходить. После этого ее положили в больницу. Во время осмотра стажер не заметила гнойное воспаление почек, и бабушка умерла. Однако уголовное дело закрыли, пишет издание. Девушка два года подряд каждый день звонила в Следственный комитет. Следователь просила ее подписать заявление об отказе в возбуждении дела и на протяжении года отправляла документы в медучреждение, а затем сваливала все на неготовность экспертизы. Хотя ее получили еще в апреле 2022 года. Сейчас девушка обратилась в Следственный комитет Москвы. Агентство направило запрос в пресс-службу Следственного Комитета России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Жительница Тюмени доказала, что ее бабушка умерла из-за врачебной ошибки. Однако уголовное дело закрыли, так как истек срок давности. Об этом сообщил telegram-канал «Ural Mash». «Экспертиза подтвердила виновность медиков. Суд постановил, что была причинена смерть по неосторожности. Ответственности они не понесли. Следком рассматривал дело слишком долго. Мария считает, что это сделано специально», — сообщил telegram-канал «Ural Mash». В марте 2021 года бабушка Марии начала плохо себя чувствовала. Фельдшеры выписывали больной лишь смекту. Через месяц она перестала ходить. После этого ее положили в больницу. Во время осмотра стажер не заметила гнойное воспаление почек, и бабушка умерла. Однако уголовное дело закрыли, пишет издание. Девушка два года подряд каждый день звонила в Следственный комитет. Следователь просила ее подписать заявление об отказе в возбуждении дела и на протяжении года отправляла документы в медучреждение, а затем сваливала все на неготовность экспертизы. Хотя ее получили еще в апреле 2022 года. Сейчас девушка обратилась в Следственный комитет Москвы. Агентство направило запрос в пресс-службу Следственного Комитета России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.