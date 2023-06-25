Прокуратура назвала причину пожара в многоэтажке в Королеве

Причиной пожара в многоэтажке в подмосковном Королеве стал поджог. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«По предварительному обнаружению возгорания мог стать поджог. По причине возникновения причин пожара была проведена пожарно-техническая экспертиза», — передает прокуратура в telegram-канале. По информации telegram-канала 112, хозяин квартиры якобы поссорился с женой и поджег квартиру. В результате семейной паре удалось спастись, а ребенок из соседней квартиры, и пожарный, который пытался его эвакуировать разбились.
Ранее сообщалось, что в Королеве загорелась квартира на 14-м этаже в 25-этажном доме. Сотрудники МЧС эвакуировали с места ЧП 10 человек. При пожаре в многоэтажке погибли два человека — ребенок и пожарный.
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