25 июня 2023

Shot: в Королеве двое людей выпрыгнули из 14 этажа загоревшейся многоэтажки

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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, мчс, пожарная машина, пожарная тревога, вызов пожарных, пожарные
По предварительной информации, погибли ребенок и пожарный Фото:

В подмосковном Королеве при пожаре в одной из квартир многоэтажного дома, по предварительной информации, погибли ребенок и пожарный. Об этом передает telegram-канал Shot.

«Маленький мальчик пытался спастись из пожара. По предварительным данным, погиб пожарный. Пожар в многоэтажке в Королеве локализовали на площади 40 кв. м», — передает telegram-канал.

По информации МЧС, квартира загорелась на 14-м этаже в 25-этажном доме, эвакуировано 10 человек. Для устранения пожара привлечены 19 единиц техники, 61 человек, в том числе от МЧС России.

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В подмосковном Королеве при пожаре в одной из квартир многоэтажного дома, по предварительной информации, погибли ребенок и пожарный. Об этом передает telegram-канал Shot. «Маленький мальчик пытался спастись из пожара. По предварительным данным, погиб пожарный. Пожар в многоэтажке в Королеве локализовали на площади 40 кв. м», — передает telegram-канал. По информации МЧС, квартира загорелась на 14-м этаже в 25-этажном доме, эвакуировано 10 человек. Для устранения пожара привлечены 19 единиц техники, 61 человек, в том числе от МЧС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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