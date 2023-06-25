Shot: в Королеве двое людей выпрыгнули из 14 этажа загоревшейся многоэтажки

По предварительной информации, погибли ребенок и пожарный
В подмосковном Королеве при пожаре в одной из квартир многоэтажного дома, по предварительной информации, погибли ребенок и пожарный. Об этом передает telegram-канал Shot.
«Маленький мальчик пытался спастись из пожара. По предварительным данным, погиб пожарный. Пожар в многоэтажке в Королеве локализовали на площади 40 кв. м», — передает telegram-канал.
По информации МЧС, квартира загорелась на 14-м этаже в 25-этажном доме, эвакуировано 10 человек. Для устранения пожара привлечены 19 единиц техники, 61 человек, в том числе от МЧС России.
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