Вице-премьер РФ Голикова пообещала миллионам россиян рост зарплат в 2024 году

26 июня 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова сообщила, что при повышении МРОТ увеличится заработная плата у россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2024 году у россиян увеличится зарплата из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Повышение МРОТ на 18,5% [в 2024 году] приведет к увеличению зарплаты напрямую у 4,8 млн наших граждан. А за счет общего увеличения фонда оплаты труда, конечно, получат увеличение доходов и другие работники, на более квалифицированных должностях», — сообщила Голиков в беседе с ТАСС. Она отметила, что при повышении минимального размера оплаты труда повышаются зарплаты. Ранее стало известно, что размер МРОТ с 1 января 2024 года станет больше на 18,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в ходе ПМЭФ-2023. Он подчеркнул, что нужно обеспечивать опережение уровня МРОТ перед прожиточным минимумом, передает телеканал 360. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в 2024 году заработные платы у россиян вырастут на 5,4%. А рост доходов у граждан России в 2024 году в целом достигнет уровня в 4%.

В 2024 году у россиян увеличится зарплата из-за повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Повышение МРОТ на 18,5% [в 2024 году] приведет к увеличению зарплаты напрямую у 4,8 млн наших граждан. А за счет общего увеличения фонда оплаты труда, конечно, получат увеличение доходов и другие работники, на более квалифицированных должностях», — сообщила Голиков в беседе с ТАСС. Она отметила, что при повышении минимального размера оплаты труда повышаются зарплаты. Ранее стало известно, что размер МРОТ с 1 января 2024 года станет больше на 18,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в ходе ПМЭФ-2023. Он подчеркнул, что нужно обеспечивать опережение уровня МРОТ перед прожиточным минимумом, передает телеканал 360. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в 2024 году заработные платы у россиян вырастут на 5,4%. А рост доходов у граждан России в 2024 году в целом достигнет уровня в 4%.