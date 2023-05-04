Решетников пообещал россиянам рост зарплат

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Марафон Новые знания, второй день. Москва, решетников максим
В 2024 году вырастут доходы и зарплаты россиян, заявил Максим Решетников Фото:

В 2024 году заработные платы россиян вырастут на 5,4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В 2024 году рост [зарплаты] будет минимум 5,4 процента в реальном выражении», — передает слова Решетникова сайт Кремля. Также министр добавил, что рост доходов рядовых российских граждан в следующем году достигнет уровня в 4%. Он также отметил, что с 1 января следующего года на 18,5% повысится МРОТ.

Владимир Путин проводит первую встречу с Максимом Решетниковым после атаки украинских беспилотников на Кремль. На встрече также обсуждалась система поддержки малого и среднего бизнеса, а также инструменты поощрения крупных инвестиций.

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В 2024 году заработные платы россиян вырастут на 5,4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «В 2024 году рост [зарплаты] будет минимум 5,4 процента в реальном выражении», — передает слова Решетникова сайт Кремля. Также министр добавил, что рост доходов рядовых российских граждан в следующем году достигнет уровня в 4%. Он также отметил, что с 1 января следующего года на 18,5% повысится МРОТ. Владимир Путин проводит первую встречу с Максимом Решетниковым после атаки украинских беспилотников на Кремль. На встрече также обсуждалась система поддержки малого и среднего бизнеса, а также инструменты поощрения крупных инвестиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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