Решетников пообещал россиянам рост зарплат 04 мая 2023 в 17:41 Размер текста - 17 + В 2024 году вырастут доходы и зарплаты россиян, заявил Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2024 году заработные платы россиян вырастут на 5,4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «В 2024 году рост [зарплаты] будет минимум 5,4 процента в реальном выражении», — передает слова Решетникова сайт Кремля. Также министр добавил, что рост доходов рядовых российских граждан в следующем году достигнет уровня в 4%. Он также отметил, что с 1 января следующего года на 18,5% повысится МРОТ. Владимир Путин проводит первую встречу с Максимом Решетниковым после атаки украинских беспилотников на Кремль. На встрече также обсуждалась система поддержки малого и среднего бизнеса, а также инструменты поощрения крупных инвестиций. В 2024 году заработные платы россиян вырастут на 5,4%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «В 2024 году рост [зарплаты] будет минимум 5,4 процента в реальном выражении», — передает слова Решетникова сайт Кремля. Также министр добавил, что рост доходов рядовых российских граждан в следующем году достигнет уровня в 4%. Он также отметил, что с 1 января следующего года на 18,5% повысится МРОТ. Владимир Путин проводит первую встречу с Максимом Решетниковым после атаки украинских беспилотников на Кремль. На встрече также обсуждалась система поддержки малого и среднего бизнеса, а также инструменты поощрения крупных инвестиций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям