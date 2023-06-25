В Тюменской области годовалый ребенок подавился ногтем, найденным в хлебе. Фото

26 июня 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Хлеб был куплен в пекарне «Сухачев» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) ребенок подавился фрагментом нарощенного ногтя, который находился в хлебе. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. По ее словам, хлеб был куплен в пекарне «Сухачев». «22 июня купили хлеб в пекарне „Сухачева“ их собственного производства. Ребенок кушал суп с хлебом, начал давиться, в итоге выплюнул ноготь. Был он в хлебе, суп я готовила сама, ноготь не мой. Отправила жалобу в Роспотребнадзор, в пекарню не обращалась. Ребенку год и три месяца», — рассказала URA.RU Виктория Горецкая. Агентство обратилось в пекарню «Сухачев», где был куплен хлеб. Там рассказали, что все работники производства работают без нарощенных ногтей. «Вы можете прийти посмотреть, что у нас нет ни одного человека с ногтями такими. <…> Даже если хлеб был нарезной, то как его можно порезать с ногтем? У нас такого никогда не было», — сообщили URA.RU в пекарне «Сухачев». Агентство направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ ожидается. В хлебе найден кусок нарощенного ногтя Фото: Виктория Горецкая в соцсети «ВКонтакте»

В Тобольске (Тюменская область) ребенок подавился фрагментом нарощенного ногтя, который находился в хлебе. Об этом URA.RU рассказала местная жительница. По ее словам, хлеб был куплен в пекарне «Сухачев». «22 июня купили хлеб в пекарне „Сухачева“ их собственного производства. Ребенок кушал суп с хлебом, начал давиться, в итоге выплюнул ноготь. Был он в хлебе, суп я готовила сама, ноготь не мой. Отправила жалобу в Роспотребнадзор, в пекарню не обращалась. Ребенку год и три месяца», — рассказала URA.RU Виктория Горецкая. Агентство обратилось в пекарню «Сухачев», где был куплен хлеб. Там рассказали, что все работники производства работают без нарощенных ногтей. «Вы можете прийти посмотреть, что у нас нет ни одного человека с ногтями такими. <…> Даже если хлеб был нарезной, то как его можно порезать с ногтем? У нас такого никогда не было», — сообщили URA.RU в пекарне «Сухачев». Агентство направило запрос в Роспотребнадзор по Тюменской области. Ответ ожидается.