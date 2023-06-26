В Екатеринбурге пять трамваев изменят маршрут на три дня

26 июня 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Из-за ремонта путей на Сортировке трамваи нескольких маршрутов будут ходить по-другому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге трамваи №№ 7, 10, 13, 24 изменят маршрут из-за ремонта путей на улице Техническая от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей», а трамвай №12 и вовсе отменят. Изменения будут действовать с 1 по 3 июля, сообщили URA.RU в администрации Екатеринбурга. «Движение в обоих направлениях будет закрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Технической и Маневровой улиц», — говорится в сообщении чиновников. Трамвай № 12 курсировать не будет. Новый маршрут трамваев опубликован на официальном городском портале.

В Екатеринбурге трамваи №№ 7, 10, 13, 24 изменят маршрут из-за ремонта путей на улице Техническая от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей», а трамвай №12 и вовсе отменят. Изменения будут действовать с 1 по 3 июля, сообщили URA.RU в администрации Екатеринбурга. «Движение в обоих направлениях будет закрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Технической и Маневровой улиц», — говорится в сообщении чиновников. Трамвай № 12 курсировать не будет. Новый маршрут трамваев опубликован на официальном городском портале.