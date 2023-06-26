В Екатеринбурге пять трамваев изменят маршрут на три дня

Из-за ремонта путей на Сортировке трамваи нескольких маршрутов будут ходить по-другому
В Екатеринбурге трамваи №№ 7, 10, 13, 24 изменят маршрут из-за ремонта путей на улице Техническая от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей», а трамвай №12 и вовсе отменят. Изменения будут действовать с 1 по 3 июля, сообщили URA.RU в администрации Екатеринбурга.
«Движение в обоих направлениях будет закрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Технической и Маневровой улиц», — говорится в сообщении чиновников.
Трамвай № 12 курсировать не будет. Новый маршрут трамваев опубликован на официальном городском портале.
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