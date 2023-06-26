В Екатеринбурге пять трамваев изменят маршрут на три дня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сорок шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, трамвай
Из-за ремонта путей на Сортировке трамваи нескольких маршрутов будут ходить по-другому Фото:

В Екатеринбурге трамваи №№ 7, 10, 13, 24 изменят маршрут из-за ремонта путей на улице Техническая от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей», а трамвай №12 и вовсе отменят. Изменения будут действовать с 1 по 3 июля, сообщили URA.RU в администрации Екатеринбурга.

«Движение в обоих направлениях будет закрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Технической и Маневровой улиц», — говорится в сообщении чиновников.

Трамвай № 12 курсировать не будет. Новый маршрут трамваев опубликован на официальном городском портале.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге трамваи №№ 7, 10, 13, 24 изменят маршрут из-за ремонта путей на улице Техническая от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей», а трамвай №12 и вовсе отменят. Изменения будут действовать с 1 по 3 июля, сообщили URA.RU в администрации Екатеринбурга. «Движение в обоих направлениях будет закрыто с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Технической и Маневровой улиц», — говорится в сообщении чиновников. Трамвай № 12 курсировать не будет. Новый маршрут трамваев опубликован на официальном городском портале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...