Частная армия Пригожина возвращается на фронт

Пригожин решил завершить мятеж
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина уходят в тыловые лагеря. Они почти дошли до Москвы, оставалось около 200 километров. Из-за риска «пролить русскую кровь» Пригожин решил развернуть войска.
«За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. <…> Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану», — заявил Пригожин, передает его пресс-служба. Он отметил, что не станет «проливать русскую кровь».
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