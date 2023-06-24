Частная армия Пригожина возвращается на фронт

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Пригожин решил завершить мятеж Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина уходят в тыловые лагеря. Они почти дошли до Москвы, оставалось около 200 километров. Из-за риска «пролить русскую кровь» Пригожин решил развернуть войска.

«За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. <…> Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану», — заявил Пригожин, передает его пресс-служба. Он отметил, что не станет «проливать русскую кровь».

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Бойцы частной армии бизнесмена Евгения Пригожина уходят в тыловые лагеря. Они почти дошли до Москвы, оставалось около 200 километров. Из-за риска «пролить русскую кровь» Пригожин решил развернуть войска. «За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. <…> Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря, согласно плану», — заявил Пригожин, передает его пресс-служба. Он отметил, что не станет «проливать русскую кровь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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