«Ведомости»: с банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в СВО

27 июня 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

С банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в боевых действиях Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о погашении военной ипотеки погибших в ходе конфликта на Украине «Росвоенипотекой», а не банками. Подлинность этого проекта подтвердил близкий к правительству источник. Новость по теме Как оформить военную ипотеку в 2023 году. Инфографика Предполагается, что в случае смерти участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), его обязательства по ипотечному договору, будут погашаться «Росвоенипотекой», подведомственная Минобороны РФ, сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект документа и близкий к правительству источник. По данным издания, документ подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В ближайшее время проект будет внесен в Госдуму. Ранее Минобороны РФ выступило с инициативой расширить действие военной ипотеки. В ведомстве предложили дать возможность военнослужащим взять ипотеку в день заключения контракта. До этого глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил снять ограничение по военной ипотеке на срок оплаты средств за жилье государством с 10 до 3 или 5 лет.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о погашении военной ипотеки погибших в ходе конфликта на Украине «Росвоенипотекой», а не банками. Подлинность этого проекта подтвердил близкий к правительству источник. Предполагается, что в случае смерти участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), его обязательства по ипотечному договору, будут погашаться «Росвоенипотекой», подведомственная Минобороны РФ, сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект документа и близкий к правительству источник. По данным издания, документ подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В ближайшее время проект будет внесен в Госдуму. Ранее Минобороны РФ выступило с инициативой расширить действие военной ипотеки. В ведомстве предложили дать возможность военнослужащим взять ипотеку в день заключения контракта. До этого глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил снять ограничение по военной ипотеке на срок оплаты средств за жилье государством с 10 до 3 или 5 лет.