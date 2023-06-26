26 июня 2023

«Ведомости»: с банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
С банков снимут обязанность погашать военную ипотеку погибших в боевых действиях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о погашении военной ипотеки погибших в ходе конфликта на Украине «Росвоенипотекой», а не банками. Подлинность этого проекта подтвердил близкий к правительству источник.

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Предполагается, что в случае смерти участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), его обязательства по ипотечному договору, будут погашаться «Росвоенипотекой», подведомственная Минобороны РФ, сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект документа и близкий к правительству источник. По данным издания, документ подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В ближайшее время проект будет внесен в Госдуму.

Ранее Минобороны РФ выступило с инициативой расширить действие военной ипотеки. В ведомстве предложили дать возможность военнослужащим взять ипотеку в день заключения контракта. До этого глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил снять ограничение по военной ипотеке на срок оплаты средств за жилье государством с 10 до 3 или 5 лет.

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о погашении военной ипотеки погибших в ходе конфликта на Украине «Росвоенипотекой», а не банками. Подлинность этого проекта подтвердил близкий к правительству источник. Предполагается, что в случае смерти участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), его обязательства по ипотечному договору, будут погашаться «Росвоенипотекой», подведомственная Минобороны РФ, сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект документа и близкий к правительству источник. По данным издания, документ подготовил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. В ближайшее время проект будет внесен в Госдуму. Ранее Минобороны РФ выступило с инициативой расширить действие военной ипотеки. В ведомстве предложили дать возможность военнослужащим взять ипотеку в день заключения контракта. До этого глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил снять ограничение по военной ипотеке на срок оплаты средств за жилье государством с 10 до 3 или 5 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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