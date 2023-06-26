Росстат назвал регионы с наибольшим количеством разводов

27 июня 2023 в 05:09 Размер текста - 17 +

Причина разводов, по мнению экспертов, в желании получить пособие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России чаще всего разводятся семейные пары в кавказских республиках. Такие данные озвучили аналитики Росстата. «Росстат проранжировал регионы по частоте разводов. В Республике Ингушетия за 2022 г. на 1000 браков приходилось 2542 развода. Также на 1000 зарегистрированных союзов большое количество расторжений фиксируется в Чечне (2069), Дагестане (1967), Карачаево-Черкесии (1520) и Северной Осетии — Алании (1390)», — приводят данные Росстата «Ведомости». В Туве (452 на 100 браков), Санкт-Петербурге (462), Москве (468), на Чукотке (511) и в Татарстане (522) пары разводились реже всего. При этом рождаемость в Ингушетии и Чечне одна из самых высоких по стране. Эксперты связывают большое количество разводов и высокую рождаемость в мусульманских республиках с желанием получить пособие как малообеспеченные семьи. При этом часто пары продолжают жить вместе, либо не регистрируют брак. Ранее в Госдуме рассказали, почему в России падает рождаемость. Причина кроется в том, что в репродуктивном возрасте находятся граждане, которые родились в 1990-е годы, когда была демографическая яма.

В России чаще всего разводятся семейные пары в кавказских республиках. Такие данные озвучили аналитики Росстата. «Росстат проранжировал регионы по частоте разводов. В Республике Ингушетия за 2022 г. на 1000 браков приходилось 2542 развода. Также на 1000 зарегистрированных союзов большое количество расторжений фиксируется в Чечне (2069), Дагестане (1967), Карачаево-Черкесии (1520) и Северной Осетии — Алании (1390)», — приводят данные Росстата «Ведомости». В Туве (452 на 100 браков), Санкт-Петербурге (462), Москве (468), на Чукотке (511) и в Татарстане (522) пары разводились реже всего. При этом рождаемость в Ингушетии и Чечне одна из самых высоких по стране. Эксперты связывают большое количество разводов и высокую рождаемость в мусульманских республиках с желанием получить пособие как малообеспеченные семьи. При этом часто пары продолжают жить вместе, либо не регистрируют брак. Ранее в Госдуме рассказали, почему в России падает рождаемость. Причина кроется в том, что в репродуктивном возрасте находятся граждане, которые родились в 1990-е годы, когда была демографическая яма.