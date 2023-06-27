CNN: Трамп показывал документы с планами нападения на Иран

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В 2021 году Дональд Трамп рассказал своим сотрудникам о секретном плане по нападению на Иран Фото:
новость из сюжета
Дело экс-президента США Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал своим сотрудникам о конфиденциальном плане нападения на Иран. Аудиозапись разговора Трампа появилась у телеканала CNN. Встреча с сотрудниками проходила в 2021 году в США.

«Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая кипа бумаг, эта только что появилась. Смотрите. Это был он. Они предоставили мне это — это не для протокола, но — они представили мне это. Это был он. Это было министерство обороны и он», — говорится в аудиозаписи, которая есть в распоряжении телеканала. Отмечается, что это была секретная информация.

Также Трамп и его сотрудники смеялись из-за действий экс-госсекретаря Хилари Клинтон. «Хиллари постоянно распечатывала их. Свои личные электронные письма», — заявил один из сотрудников экс-президента.

Ранее стало известно, что Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Федеральный судья Брюс Рейнхарт одобрил требование Минюста США о запрете Трампу распространять информацию о расследовании по делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает RT.

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Бывший президент США Дональд Трамп рассказал своим сотрудникам о конфиденциальном плане нападения на Иран. Аудиозапись разговора Трампа появилась у телеканала CNN. Встреча с сотрудниками проходила в 2021 году в США. «Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая кипа бумаг, эта только что появилась. Смотрите. Это был он. Они предоставили мне это — это не для протокола, но — они представили мне это. Это был он. Это было министерство обороны и он», — говорится в аудиозаписи, которая есть в распоряжении телеканала. Отмечается, что это была секретная информация. Также Трамп и его сотрудники смеялись из-за действий экс-госсекретаря Хилари Клинтон. «Хиллари постоянно распечатывала их. Свои личные электронные письма», — заявил один из сотрудников экс-президента. Ранее стало известно, что Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Федеральный судья Брюс Рейнхарт одобрил требование Минюста США о запрете Трампу распространять информацию о расследовании по делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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