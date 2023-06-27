CNN: Трамп показывал документы с планами нападения на Иран

27 июня 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

В 2021 году Дональд Трамп рассказал своим сотрудникам о секретном плане по нападению на Иран Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Бывший президент США Дональд Трамп рассказал своим сотрудникам о конфиденциальном плане нападения на Иран. Аудиозапись разговора Трампа появилась у телеканала CNN. Встреча с сотрудниками проходила в 2021 году в США. «Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая кипа бумаг, эта только что появилась. Смотрите. Это был он. Они предоставили мне это — это не для протокола, но — они представили мне это. Это был он. Это было министерство обороны и он», — говорится в аудиозаписи, которая есть в распоряжении телеканала . Отмечается, что это была секретная информация. Также Трамп и его сотрудники смеялись из-за действий экс-госсекретаря Хилари Клинтон. «Хиллари постоянно распечатывала их. Свои личные электронные письма», — заявил один из сотрудников экс-президента. Ранее стало известно, что Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Федеральный судья Брюс Рейнхарт одобрил требование Минюста США о запрете Трампу распространять информацию о расследовании по делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает RT.

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал своим сотрудникам о конфиденциальном плане нападения на Иран. Аудиозапись разговора Трампа появилась у телеканала CNN. Встреча с сотрудниками проходила в 2021 году в США. «Он сказал, что я хочу напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая кипа бумаг, эта только что появилась. Смотрите. Это был он. Они предоставили мне это — это не для протокола, но — они представили мне это. Это был он. Это было министерство обороны и он», — говорится в аудиозаписи, которая есть в распоряжении телеканала. Отмечается, что это была секретная информация. Также Трамп и его сотрудники смеялись из-за действий экс-госсекретаря Хилари Клинтон. «Хиллари постоянно распечатывала их. Свои личные электронные письма», — заявил один из сотрудников экс-президента. Ранее стало известно, что Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Федеральный судья Брюс Рейнхарт одобрил требование Минюста США о запрете Трампу распространять информацию о расследовании по делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, передает RT.