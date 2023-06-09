Reuters: Трампу предъявили новые обвинения, грозящие ему 20 годами тюрьмы

09 июня 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Дело экс-президента США Дональда Трампа Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам, говорится в документах федерального суда. Уточняется, что в числе статьей, хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. Согласно самой тяжелой из статей Трампу грозит до 20 лет тюрьмы. «Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено 37 уголовных обвинений, включая обвинения в несанкционированном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году», — передает данные суда Reuters. Агентство сообщает, что Трамп должен впервые предстать перед судом Майами 13 июня. В Белом доме отказались комментировать информацию о желании властей предъявить Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами. Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому иску писательницы, которая обвинила его в домогательстве и клевете, сообщает телеканал 360. Суд решил, что бывший президент США должен выплатить ей пять миллионов долларов. Сам Трамп после оглашения приговора назвал исход дела «величайшей охотой на ведьм».

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам, говорится в документах федерального суда. Уточняется, что в числе статьей, хранение секретных материалов, связанных с нацбезопасностью. Согласно самой тяжелой из статей Трампу грозит до 20 лет тюрьмы. «Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено 37 уголовных обвинений, включая обвинения в несанкционированном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году», — передает данные суда Reuters. Агентство сообщает, что Трамп должен впервые предстать перед судом Майами 13 июня. В Белом доме отказались комментировать информацию о желании властей предъявить Трампу обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами. Ранее суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по гражданскому иску писательницы, которая обвинила его в домогательстве и клевете, сообщает телеканал 360. Суд решил, что бывший президент США должен выплатить ей пять миллионов долларов. Сам Трамп после оглашения приговора назвал исход дела «величайшей охотой на ведьм».