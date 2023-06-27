В Кремле ответили на призыв Лукашенко не делать героя из Путина

Песков воздержался от комментариев по поводу заявления Лукашенко
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что не будет комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний отметил, что не надо делать героев из президента России Владимира Путина и него самого после мятежа предпринимателя Евгения Пригожина.
«Не думаю, что имею право комментировать слова Лукашенко. Путин дал высокую оценку его усилий по урегулированию этого кризиса. Здесь главное — это усилия президента РФ это его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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