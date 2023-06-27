Десятки тысяч жителей УрФО обратились за помощью в онлайн-центр по коммунальным вопросам

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Специалисты онлайн-центра работаю в будние дни
Специалисты онлайн-центра работаю в будние дни Фото:

За два месяца новый онлайн-центр обслуживания клиентов энергосбытового холдинга «Восток» обработал около 25 тысяч обращений от клиентов. Сервис помогает жителям дистанционно решать коммунальные вопросы в режиме реального времени и работает в Курганской, Тюменской, Оренбургской и Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Сургуте, сообщили URA.RU в пресс-службе АО «ЭК Восток».

«Около 25 тысяч обращений клиентов (из них 21 тысяча от физических и четыре тысячи от юридических лиц) было обработано за первые два месяца работы. Онлайн-центр является полным аналогом очного обслуживания клиентов. Здесь тоже можно решить все вопросы по коммуналке в режиме реального времени в рабочие часы, только дистанционно», — сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты ведут консультации не только в формате переписки, но также и по аудио- и видеосвязи. Во время общения у клиента и у специалиста есть возможность включить демонстрацию экрана, что значительно упрощает работнику понимание проблемы, с которой обращается абонент, и ее решение.

По данным пресс-центра, большая часть вопросов касается заключения договоров, замены приборов учета и сверки расчетов и проведения перерасчетов. Подать обращение в онлайн-центр можно круглосуточно.

Сервис начал работать два месяца назад в пилотном режиме. Специалисты работают в будние дни с 8:00 до 17:00.

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За два месяца новый онлайн-центр обслуживания клиентов энергосбытового холдинга «Восток» обработал около 25 тысяч обращений от клиентов. Сервис помогает жителям дистанционно решать коммунальные вопросы в режиме реального времени и работает в Курганской, Тюменской, Оренбургской и Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Сургуте, сообщили URA.RU в пресс-службе АО «ЭК Восток». «Около 25 тысяч обращений клиентов (из них 21 тысяча от физических и четыре тысячи от юридических лиц) было обработано за первые два месяца работы. Онлайн-центр является полным аналогом очного обслуживания клиентов. Здесь тоже можно решить все вопросы по коммуналке в режиме реального времени в рабочие часы, только дистанционно», — сообщили в пресс-службе компании. Специалисты ведут консультации не только в формате переписки, но также и по аудио- и видеосвязи. Во время общения у клиента и у специалиста есть возможность включить демонстрацию экрана, что значительно упрощает работнику понимание проблемы, с которой обращается абонент, и ее решение. По данным пресс-центра, большая часть вопросов касается заключения договоров, замены приборов учета и сверки расчетов и проведения перерасчетов. Подать обращение в онлайн-центр можно круглосуточно. Сервис начал работать два месяца назад в пилотном режиме. Специалисты работают в будние дни с 8:00 до 17:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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