Фирма из Ульяновска требует с мэрии Челябинска более 200 миллионов рублей

27 июня 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Иск будет рассматриваться по месту нахождения ответчика — в Арбитражном суде Челябинской области Фото: Олег Черных © URA.RU ООО «Монтажное Строительное Управление-7» («МСУ-7» Ульяновск) требует взыскать с мэрии Челябинска 201 млн рублей. В качестве соответчика со стороны властей Челябинска выступает комитету по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии (КУиЗО). Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области, в который подан иск. «В Арбитражном суде рассматривается дело по исковому заявлению ООО „Монтажное Строительное Управление-7“ к КУИЗО Челябинска о взыскании основного долга в размере 201 726 910 рублей 42 копеек, пени за просрочку уплаты основного долга за период в размере 2 860 100 рублей 72 копеек. От истца поступило ходатайство об отложении судебного заседания с целью урегулирования спора мирным путем», — сообщает пресс-служба. Ближайшее заседание суда состоится 25 июля. Согласно сервису СБИС, ульяновская фирма летом 2022 года выиграла контракт на поставку модульных конструкций для строительства модульного отдела полиции в микрорайоне «Парковый». Общая сумма контракта составила 322 млн рублей. По каким-то причинам мэрия за поставки модулей расплатилась не полностью. Назначена экспертиза исполнения контракта. Журналист URA.RU отправила запрос в ульяновскую фирму и мэрию Челябинска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступали. Как только комментарии поступят, мы их опубликуем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ООО «Монтажное Строительное Управление-7» («МСУ-7» Ульяновск) требует взыскать с мэрии Челябинска 201 млн рублей. В качестве соответчика со стороны властей Челябинска выступает комитету по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии (КУиЗО). Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области, в который подан иск. «В Арбитражном суде рассматривается дело по исковому заявлению ООО „Монтажное Строительное Управление-7“ к КУИЗО Челябинска о взыскании основного долга в размере 201 726 910 рублей 42 копеек, пени за просрочку уплаты основного долга за период в размере 2 860 100 рублей 72 копеек. От истца поступило ходатайство об отложении судебного заседания с целью урегулирования спора мирным путем», — сообщает пресс-служба. Ближайшее заседание суда состоится 25 июля. Согласно сервису СБИС, ульяновская фирма летом 2022 года выиграла контракт на поставку модульных конструкций для строительства модульного отдела полиции в микрорайоне «Парковый». Общая сумма контракта составила 322 млн рублей. По каким-то причинам мэрия за поставки модулей расплатилась не полностью. Назначена экспертиза исполнения контракта. Журналист URA.RU отправила запрос в ульяновскую фирму и мэрию Челябинска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступали. Как только комментарии поступят, мы их опубликуем.