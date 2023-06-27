Столтенберг: НАТО не следует недооценивать Россию после мятежа Пригожина

28 июня 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг призвал Запад к бдительности Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Североатлантический альянс не должен недооценивать Россию после событий, связанных с мятежом главы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не должна недооценивать Россию после событий минувших выходных», — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в соцсетях альянса. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией, а ФСБ возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Воронеже и Ростове-на-Дону. Пригожин отказался от мятежа в результате переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Североатлантический альянс не должен недооценивать Россию после событий, связанных с мятежом главы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не должна недооценивать Россию после событий минувших выходных», — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в соцсетях альянса. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией, а ФСБ возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Воронеже и Ростове-на-Дону. Пригожин отказался от мятежа в результате переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.