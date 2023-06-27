27 июня 2023

Столтенберг: НАТО не следует недооценивать Россию после мятежа Пригожина

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг призвал Запад к бдительности Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Североатлантический альянс не должен недооценивать Россию после событий, связанных с мятежом главы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО не должна недооценивать Россию после событий минувших выходных», — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в соцсетях альянса.

23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией, а ФСБ возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Воронеже и Ростове-на-Дону. Пригожин отказался от мятежа в результате переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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Североатлантический альянс не должен недооценивать Россию после событий, связанных с мятежом главы частной армии Евгения Пригожина. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО не должна недооценивать Россию после событий минувших выходных», — сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в соцсетях альянса. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией, а ФСБ возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Воронеже и Ростове-на-Дону. Пригожин отказался от мятежа в результате переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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