Полпред Якушев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

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Якушев Владимир. Курган, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал мусульманам счастья и благополучия Фото:

Полномоченный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 28 июня поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он пожелал мира, благополучия, здоровья и счастья.

«Поздравляю вас с наступлением Курбан-байрама — одного из самых почитаемых праздников для всех мусульман! От всей души желаю вашим домам мира и благополучия, а семьям здоровья, счастья и согласия!» — заявил Владимир Якушев.

Якушев также отметил, что события последних дней в России показали единство народа. «Нам не нужно проливать кровь для того, чтобы жить в мире и согласии друг с другом», — добавил полпред.

По словам Якушева, мусульмане УрФО обладают гуманизмом, верностью традициям и способностью к диалогу. «Уверен, что только через постоянный диалог, поиск компромиссов и взаимное уважение мы сможем укрепить нашу многонациональную семью и вместе процветать», — резюмировал полпред.

Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама — окончания поста, который длится на протяжении всего священного месяца Рамадан, пишут «Известия».

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Полномоченный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 28 июня поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он пожелал мира, благополучия, здоровья и счастья. «Поздравляю вас с наступлением Курбан-байрама — одного из самых почитаемых праздников для всех мусульман! От всей души желаю вашим домам мира и благополучия, а семьям здоровья, счастья и согласия!» — заявил Владимир Якушев. Якушев также отметил, что события последних дней в России показали единство народа. «Нам не нужно проливать кровь для того, чтобы жить в мире и согласии друг с другом», — добавил полпред. По словам Якушева, мусульмане УрФО обладают гуманизмом, верностью традициям и способностью к диалогу. «Уверен, что только через постоянный диалог, поиск компромиссов и взаимное уважение мы сможем укрепить нашу многонациональную семью и вместе процветать», — резюмировал полпред. Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама — окончания поста, который длится на протяжении всего священного месяца Рамадан, пишут «Известия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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