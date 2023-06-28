Полпред Якушев поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

28 июня 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев пожелал мусульманам счастья и благополучия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полномоченный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 28 июня поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он пожелал мира, благополучия, здоровья и счастья. «Поздравляю вас с наступлением Курбан-байрама — одного из самых почитаемых праздников для всех мусульман! От всей души желаю вашим домам мира и благополучия, а семьям здоровья, счастья и согласия!» — заявил Владимир Якушев. Якушев также отметил, что события последних дней в России показали единство народа. «Нам не нужно проливать кровь для того, чтобы жить в мире и согласии друг с другом», — добавил полпред. По словам Якушева, мусульмане УрФО обладают гуманизмом, верностью традициям и способностью к диалогу. «Уверен, что только через постоянный диалог, поиск компромиссов и взаимное уважение мы сможем укрепить нашу многонациональную семью и вместе процветать», — резюмировал полпред. Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама — окончания поста, который длится на протяжении всего священного месяца Рамадан, пишут «Известия».

Полномоченный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 28 июня поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Он пожелал мира, благополучия, здоровья и счастья. «Поздравляю вас с наступлением Курбан-байрама — одного из самых почитаемых праздников для всех мусульман! От всей души желаю вашим домам мира и благополучия, а семьям здоровья, счастья и согласия!» — заявил Владимир Якушев. Якушев также отметил, что события последних дней в России показали единство народа. «Нам не нужно проливать кровь для того, чтобы жить в мире и согласии друг с другом», — добавил полпред. По словам Якушева, мусульмане УрФО обладают гуманизмом, верностью традициям и способностью к диалогу. «Уверен, что только через постоянный диалог, поиск компромиссов и взаимное уважение мы сможем укрепить нашу многонациональную семью и вместе процветать», — резюмировал полпред. Курбан-байрам — один из главных праздников мусульман. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама — окончания поста, который длится на протяжении всего священного месяца Рамадан, пишут «Известия».