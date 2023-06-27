Боевики «Азова»* в Турции получают сотни долларов в сутки и просят оплатить отдых семьям

28 июня 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Запросы боевиков превышают норму кабмина в 4 раза Фото: Нина Калинина © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) в Турции получают по 728 долларов в сутки, а также просят оплатить отдых своим семьям. Их потребности стремился удовлетворить посол Украины в Турции Василий Боднар, который направил в МИД запрос на финансирование. «В рамках сопровождения пребывания в Турецкой Республике освобожденных <…> военнослужащих <…> просим согласовать продление превышения ими суммы суточных расходов (62 доллара США) и предельной суммы расходов на наем жилого помещения за сутки (120 долларов США)», — сказано в документе за подписью Боднара, содержание которого приводит РИА Новости. Таким образом, боевики в 4 раза превысили норму финансирования, установленную кабмином страны. Кроме того, в другом письме сказано, что несколько боевиков «Азова» во время встречи с главой Верховной рады в начале лета в Анкаре собирались попросить о бесплатном отдыхе в Турции для семей бойцов батальона. Ранее стало известно, что Киев разделяет военных на категории, где приоритет по обмену отдается боевикам «Азова». Последними в списке оказываются обычные раненые военные ВСУ, которые не смогут далее служить по состоянию здоровья. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боевики батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) в Турции получают по 728 долларов в сутки, а также просят оплатить отдых своим семьям. Их потребности стремился удовлетворить посол Украины в Турции Василий Боднар, который направил в МИД запрос на финансирование. «В рамках сопровождения пребывания в Турецкой Республике освобожденных <…> военнослужащих <…> просим согласовать продление превышения ими суммы суточных расходов (62 доллара США) и предельной суммы расходов на наем жилого помещения за сутки (120 долларов США)», — сказано в документе за подписью Боднара, содержание которого приводит РИА Новости. Таким образом, боевики в 4 раза превысили норму финансирования, установленную кабмином страны. Кроме того, в другом письме сказано, что несколько боевиков «Азова» во время встречи с главой Верховной рады в начале лета в Анкаре собирались попросить о бесплатном отдыхе в Турции для семей бойцов батальона. Ранее стало известно, что Киев разделяет военных на категории, где приоритет по обмену отдается боевикам «Азова». Последними в списке оказываются обычные раненые военные ВСУ, которые не смогут далее служить по состоянию здоровья. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.