В Киеве поделили военных на категории для обмена с Россией

РИАН: в первую очередь Киев планирует вернуть бойцов «Азова»*

20 июня 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Киев разделил военных на категории для возврата из российского плена Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве поделили военнопленных на категории для обмена на российских военных. В первую очередь предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России), говорится в письме руководителя украинского центра по восстановлению мира министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова. «В первую очередь предписано вернуть боеспособных солдат и офицеров „Азова“, затем пленных офицеров и солдат с дефицитными для Вооруженных сил Украины специальностями. Последними в списке являются простые раненые украинские военные, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья», — сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Смирнова. Ранее украинский пленный сообщил, что солдатами ВСУ командуют американские и польские военные. По словам бойца, им приходилось ждать иностранных военных для начала обстрелов. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

В Киеве поделили военнопленных на категории для обмена на российских военных. В первую очередь предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России), говорится в письме руководителя украинского центра по восстановлению мира министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова. «В первую очередь предписано вернуть боеспособных солдат и офицеров „Азова“, затем пленных офицеров и солдат с дефицитными для Вооруженных сил Украины специальностями. Последними в списке являются простые раненые украинские военные, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья», — сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Смирнова. Ранее украинский пленный сообщил, что солдатами ВСУ командуют американские и польские военные. По словам бойца, им приходилось ждать иностранных военных для начала обстрелов. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.