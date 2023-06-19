19 июня 2023

В Киеве поделили военных на категории для обмена с Россией

РИАН: в первую очередь Киев планирует вернуть бойцов «Азова»*
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Киев разделил военных на категории для возврата из российского плена Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве поделили военнопленных на категории для обмена на российских военных. В первую очередь предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России), говорится в письме руководителя украинского центра по восстановлению мира министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова.

«В первую очередь предписано вернуть боеспособных солдат и офицеров „Азова“, затем пленных офицеров и солдат с дефицитными для Вооруженных сил Украины специальностями. Последними в списке являются простые раненые украинские военные, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья», — сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Смирнова.

Ранее украинский пленный сообщил, что солдатами ВСУ командуют американские и польские военные. По словам бойца, им приходилось ждать иностранных военных для начала обстрелов.

*Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

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В Киеве поделили военнопленных на категории для обмена на российских военных. В первую очередь предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров «Азова» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России), говорится в письме руководителя украинского центра по восстановлению мира министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова. «В первую очередь предписано вернуть боеспособных солдат и офицеров „Азова“, затем пленных офицеров и солдат с дефицитными для Вооруженных сил Украины специальностями. Последними в списке являются простые раненые украинские военные, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья», — сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Смирнова. Ранее украинский пленный сообщил, что солдатами ВСУ командуют американские и польские военные. По словам бойца, им приходилось ждать иностранных военных для начала обстрелов. *Нацбатальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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