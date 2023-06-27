27 июня 2023

ВСУ потерпели очередной провал в наступлении на Запорожье

ВС РФ с помощью артиллерии отразили попытку наступления ВСУ на запорожском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Нато.вооружение. техника. stock, ВСУ, чвк, наемник, stock
Украинские солдаты не смогли прорвать линию обороны России на запорожском направлении, заявил Олег Чехов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На запорожском направлении была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Была уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и живая сила противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила», — заявил Олег Чехов, его слова приводит РИА Новости. Так Чехов прокомментировал атаку ВСУ на запорожском направлении. Российские солдаты работали по противнику артиллерией, из-за чего была уничтожена автомобильная техника ВСУ.

Он также отметил, что на южнодонецком направлении украинские солдаты пытались провести скрытую перегруппировку и атаковать российские позиции. Однако ВС РФ уничтожили минометный расчет в районе Константиновки. Также была уничтожена живая сила противника в направлении Нескучного и Сторожевого.

Украина начала обещанное контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на запорожское направление. Однако противник не смог прорвать российские линии обороны. О существенных изменениях линии фронта на этом направлении не сообщалось.

Под риском удара находится крупнейшая атомная станция в этой области. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ планируют устроить провокацию с подрывом Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Станция перешла под контроль РФ в октябре 2022 года. Как отметил Рогов, обстановка на запорожском направлении сложная, но контролируемая, его слова приводит RT.

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На запорожском направлении была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Была уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и живая сила противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила», — заявил Олег Чехов, его слова приводит РИА Новости. Так Чехов прокомментировал атаку ВСУ на запорожском направлении. Российские солдаты работали по противнику артиллерией, из-за чего была уничтожена автомобильная техника ВСУ. Он также отметил, что на южнодонецком направлении украинские солдаты пытались провести скрытую перегруппировку и атаковать российские позиции. Однако ВС РФ уничтожили минометный расчет в районе Константиновки. Также была уничтожена живая сила противника в направлении Нескучного и Сторожевого. Украина начала обещанное контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на запорожское направление. Однако противник не смог прорвать российские линии обороны. О существенных изменениях линии фронта на этом направлении не сообщалось. Под риском удара находится крупнейшая атомная станция в этой области. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ планируют устроить провокацию с подрывом Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Станция перешла под контроль РФ в октябре 2022 года. Как отметил Рогов, обстановка на запорожском направлении сложная, но контролируемая, его слова приводит RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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