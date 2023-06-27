ВСУ потерпели очередной провал в наступлении на Запорожье

ВС РФ с помощью артиллерии отразили попытку наступления ВСУ на запорожском направлении

28 июня 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты не смогли прорвать линию обороны России на запорожском направлении, заявил Олег Чехов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На запорожском направлении была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Была уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и живая сила противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила», — заявил Олег Чехов, его слова приводит РИА Новости. Так Чехов прокомментировал атаку ВСУ на запорожском направлении. Российские солдаты работали по противнику артиллерией, из-за чего была уничтожена автомобильная техника ВСУ. Он также отметил, что на южнодонецком направлении украинские солдаты пытались провести скрытую перегруппировку и атаковать российские позиции. Однако ВС РФ уничтожили минометный расчет в районе Константиновки. Также была уничтожена живая сила противника в направлении Нескучного и Сторожевого. Украина начала обещанное контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на запорожское направление. Однако противник не смог прорвать российские линии обороны. О существенных изменениях линии фронта на этом направлении не сообщалось. Под риском удара находится крупнейшая атомная станция в этой области. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ планируют устроить провокацию с подрывом Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Станция перешла под контроль РФ в октябре 2022 года. Как отметил Рогов, обстановка на запорожском направлении сложная, но контролируемая, его слова приводит RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На запорожском направлении была отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Была уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и живая сила противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Передовыми подразделениями группировки войск „Восток“ при поддержке артиллерии отражена атака противника в районе Малой Токмачки. Уничтожены БМП, боевая бронированная машина и живая сила», — заявил Олег Чехов, его слова приводит РИА Новости. Так Чехов прокомментировал атаку ВСУ на запорожском направлении. Российские солдаты работали по противнику артиллерией, из-за чего была уничтожена автомобильная техника ВСУ. Он также отметил, что на южнодонецком направлении украинские солдаты пытались провести скрытую перегруппировку и атаковать российские позиции. Однако ВС РФ уничтожили минометный расчет в районе Константиновки. Также была уничтожена живая сила противника в направлении Нескучного и Сторожевого. Украина начала обещанное контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на запорожское направление. Однако противник не смог прорвать российские линии обороны. О существенных изменениях линии фронта на этом направлении не сообщалось. Под риском удара находится крупнейшая атомная станция в этой области. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что ВСУ планируют устроить провокацию с подрывом Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Станция перешла под контроль РФ в октябре 2022 года. Как отметил Рогов, обстановка на запорожском направлении сложная, но контролируемая, его слова приводит RT.