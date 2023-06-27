В Екатеринбурге задержали рейс «Уральских авиалиний» из-за неисправности. Скрин 28 июня 2023 в 10:54 Размер текста - 17 + Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 7:45, но вылетит в 13:15 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали вылет рейса до Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стала сработавшая индикация о неисправности самолета. Для пассажиров готовят резервный борт, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». «При подготовке к вылету сработала индикация о неисправности. В данный момент выполняются процедуры по поиску неисправности, параллельно идут работы по подготовке резервного борта. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отметили в авиакомпании. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс U6-305 сообщением Екатеринбург — Сочи должен был состояться в 7:45 по местному времени. Ожидаемое время вылета — 13:15 часов. Рейс до Сочи вылетит с задержкой в несколько часов Скрин онлайн-табло Кольцово В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали вылет рейса до Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стала сработавшая индикация о неисправности самолета. Для пассажиров готовят резервный борт, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». «При подготовке к вылету сработала индикация о неисправности. В данный момент выполняются процедуры по поиску неисправности, параллельно идут работы по подготовке резервного борта. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отметили в авиакомпании. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс U6-305 сообщением Екатеринбург — Сочи должен был состояться в 7:45 по местному времени. Ожидаемое время вылета — 13:15 часов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям