27 июня 2023

В Екатеринбурге задержали рейс «Уральских авиалиний» из-за неисправности. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 7:45, но вылетит в 13:15 Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали вылет рейса до Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стала сработавшая индикация о неисправности самолета. Для пассажиров готовят резервный борт, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«При подготовке к вылету сработала индикация о неисправности. В данный момент выполняются процедуры по поиску неисправности, параллельно идут работы по подготовке резервного борта. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отметили в авиакомпании.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс U6-305 сообщением Екатеринбург — Сочи должен был состояться в 7:45 по местному времени. Ожидаемое время вылета — 13:15 часов.

Рейс до Сочи вылетит с задержкой в несколько часов
Рейс до Сочи вылетит с задержкой в несколько часов

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали вылет рейса до Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стала сработавшая индикация о неисправности самолета. Для пассажиров готовят резервный борт, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». «При подготовке к вылету сработала индикация о неисправности. В данный момент выполняются процедуры по поиску неисправности, параллельно идут работы по подготовке резервного борта. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отметили в авиакомпании. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс U6-305 сообщением Екатеринбург — Сочи должен был состояться в 7:45 по местному времени. Ожидаемое время вылета — 13:15 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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