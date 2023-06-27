В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержали вылет рейса до Сочи авиакомпании «Уральские авиалинии». Причиной стала сработавшая индикация о неисправности самолета. Для пассажиров готовят резервный борт, сообщили URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».
«При подготовке к вылету сработала индикация о неисправности. В данный момент выполняются процедуры по поиску неисправности, параллельно идут работы по подготовке резервного борта. Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отметили в авиакомпании.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс U6-305 сообщением Екатеринбург — Сочи должен был состояться в 7:45 по местному времени. Ожидаемое время вылета — 13:15 часов.
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