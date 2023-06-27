27 июня 2023

Тюменец получил срок за секс с подростком по обоюдному согласию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Мужчину отправили на три с половиной года в колонию общего режима Фото:

В Тюменской области осудили мужчину, который в период с января по апрель 2023 года трижды занимался сексом с 15-летней девочкой. Александр сам написал явку с повинной и полностью признал свою вину, однако отметил, что все произошло по обоюдному согласию. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Подсудимый в судебном заседании пояснил, что с девушкой он был знаком давно, но отношений не поддерживали. В конце декабря 2022 года они возобновили отношения по переписке. А 1 января 2023 года около 4 часов он в сообщении предложил прийти к нему. Девушка согласилась и пришла домой к Александру. Все произошло по обоюдному согласию. Аналогичные встречи случились 3 января и 7 апреля 2023 года. О возрасте потерпевшей ему было известно», — указано в сообщении пресс-службы.

Девушка также подтвердила показания Александра, что все действия произошли по обоюдному согласию, а насилия не было. В итоге суд с учетом всех обстоятельств лишил мужчину свободы на три с половиной года, отправив его в колонию общего режима. Также с него будет взыскана компенсация морального вреда в пользу девочки. Ее размер составит полмиллиона рублей.

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В Тюменской области осудили мужчину, который в период с января по апрель 2023 года трижды занимался сексом с 15-летней девочкой. Александр сам написал явку с повинной и полностью признал свою вину, однако отметил, что все произошло по обоюдному согласию. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Подсудимый в судебном заседании пояснил, что с девушкой он был знаком давно, но отношений не поддерживали. В конце декабря 2022 года они возобновили отношения по переписке. А 1 января 2023 года около 4 часов он в сообщении предложил прийти к нему. Девушка согласилась и пришла домой к Александру. Все произошло по обоюдному согласию. Аналогичные встречи случились 3 января и 7 апреля 2023 года. О возрасте потерпевшей ему было известно», — указано в сообщении пресс-службы. Девушка также подтвердила показания Александра, что все действия произошли по обоюдному согласию, а насилия не было. В итоге суд с учетом всех обстоятельств лишил мужчину свободы на три с половиной года, отправив его в колонию общего режима. Также с него будет взыскана компенсация морального вреда в пользу девочки. Ее размер составит полмиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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