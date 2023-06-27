Тюменец получил срок за секс с подростком по обоюдному согласию

28 июня 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили на три с половиной года в колонию общего режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюменской области осудили мужчину, который в период с января по апрель 2023 года трижды занимался сексом с 15-летней девочкой. Александр сам написал явку с повинной и полностью признал свою вину, однако отметил, что все произошло по обоюдному согласию. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Подсудимый в судебном заседании пояснил, что с девушкой он был знаком давно, но отношений не поддерживали. В конце декабря 2022 года они возобновили отношения по переписке. А 1 января 2023 года около 4 часов он в сообщении предложил прийти к нему. Девушка согласилась и пришла домой к Александру. Все произошло по обоюдному согласию. Аналогичные встречи случились 3 января и 7 апреля 2023 года. О возрасте потерпевшей ему было известно», — указано в сообщении пресс-службы. Девушка также подтвердила показания Александра, что все действия произошли по обоюдному согласию, а насилия не было. В итоге суд с учетом всех обстоятельств лишил мужчину свободы на три с половиной года, отправив его в колонию общего режима. Также с него будет взыскана компенсация морального вреда в пользу девочки. Ее размер составит полмиллиона рублей.

В Тюменской области осудили мужчину, который в период с января по апрель 2023 года трижды занимался сексом с 15-летней девочкой. Александр сам написал явку с повинной и полностью признал свою вину, однако отметил, что все произошло по обоюдному согласию. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Подсудимый в судебном заседании пояснил, что с девушкой он был знаком давно, но отношений не поддерживали. В конце декабря 2022 года они возобновили отношения по переписке. А 1 января 2023 года около 4 часов он в сообщении предложил прийти к нему. Девушка согласилась и пришла домой к Александру. Все произошло по обоюдному согласию. Аналогичные встречи случились 3 января и 7 апреля 2023 года. О возрасте потерпевшей ему было известно», — указано в сообщении пресс-службы. Девушка также подтвердила показания Александра, что все действия произошли по обоюдному согласию, а насилия не было. В итоге суд с учетом всех обстоятельств лишил мужчину свободы на три с половиной года, отправив его в колонию общего режима. Также с него будет взыскана компенсация морального вреда в пользу девочки. Ее размер составит полмиллиона рублей.