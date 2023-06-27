27 июня 2023

На поиски Далера Бобиева в Екатеринбург приехали волонтеры из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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К свердловчанам на подмогу приехали москвичи Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

На поиски пропавшего в Екатеринбурге 6-летнего Далера Бобиева приехали волонтеры из Москвы и Московской области. Опытные специалисты должны усилить поисковую группу Свердловской области, сообщили в местном отряде «ЛизаАлерт».

«Сегодня к поискам присоединилась группа подготовленных поисковиков отряда „ЛизаАлерт“ из Москвы и Московского региона. Они не раз выезжали на самые сложные региональные детские поиски и должны усилить поисковую группу отряда Свердловской области», — сообщили в свердловском отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры добавили, что на утро 28 июня пропавший мальчик остается не найденным. Ведутся активные поиски: проверяются свидетельства очевидцев, распространяются ориентировки. «На поиски Далера по-прежнему нужны добровольцы, если вы готовы помогать, приезжайте в штаб в воинский Храм в честь Архангела Гавриила по новому адресу: Ферганская 22, школа № 87», — обратились добровольцы к екатеринбуржцам.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Далера, просят позвонить по номеру 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.

Шестилетний Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. Его поиски ведут сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов. URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.

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На поиски пропавшего в Екатеринбурге 6-летнего Далера Бобиева приехали волонтеры из Москвы и Московской области. Опытные специалисты должны усилить поисковую группу Свердловской области, сообщили в местном отряде «ЛизаАлерт». «Сегодня к поискам присоединилась группа подготовленных поисковиков отряда „ЛизаАлерт“ из Москвы и Московского региона. Они не раз выезжали на самые сложные региональные детские поиски и должны усилить поисковую группу отряда Свердловской области», — сообщили в свердловском отряде «ЛизаАлерт». Волонтеры добавили, что на утро 28 июня пропавший мальчик остается не найденным. Ведутся активные поиски: проверяются свидетельства очевидцев, распространяются ориентировки. «На поиски Далера по-прежнему нужны добровольцы, если вы готовы помогать, приезжайте в штаб в воинский Храм в честь Архангела Гавриила по новому адресу: Ферганская 22, школа № 87», — обратились добровольцы к екатеринбуржцам. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Далера, просят позвонить по номеру 112 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52. Шестилетний Далер Бобиев ушел из квартиры утром 26 июня. Его поиски ведут сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов. URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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