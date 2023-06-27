В Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев: что известно к утру 28 июня

Пошли третьи сутки поисков 6-летнего Далера Бобиева (архивное фото)
Спасатели, волонтеры поисковых отрядов и силовики третьи сутки ищут пропавшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга. Для добровольцев создали чат в мессенджере, где в пике было 1000 человек. Однако улицы прочесывали лишь 200 человек. В это время силовики обыскали дом опекуна ребенка Вероники Наумовой, которая также прошла полиграф в Следственном комитете. По ее словам, она является потерпевшей стороной в этой истории. Последние новости о поисках Далера Бобиева — в материале URA.RU.
- Более 990 человек подключились к поискам несовершеннолетнего. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» создали чат для добровольцев, где они делятся информацией о поисках мальчика. Ночью 28 июня в пике в чате одновременно было 1000 человек.
- В соцсетях некоторые жители пишут, что видели ребенка, похожего на Далера. Так, по версии одной свердловчанки, она заметила мальчика, сидящего с девушкой в автобусе №91. По ее словам, они обсуждали поиски Бобиева.
- Домыслы свердловчан не подтверждают волонтеры и силовики. Спасатели из отряда «Лиза Алерт» вообще призывают граждан не писать догадки, а оказывать реальную помощь в поисках.
- Опекун мальчика Вероника Наумова сообщила, что ее дом обыскали силовики. Сама Наумова прошла полиграф в отделе Следственного комитета. Женщина заявила, что ее признали потерпевшей стороной в этой истории.
- 28 июня мальчика искали 200 человек, сообщили в отряде «Лиза Алерт». Волонтеры говорят, что им не хватает добровольцев.
- При этом за сутки волонтеры и добровольцы прочесали 500 километров в Екатеринбурге. Некоторые волонтеры говорят, что не спали уже двое суток.
- Штаб поискового отряда «Лиза Алерт» переехал на Симферопольскую, 25А. Это здание воинского храма имени Архангела Гавриила.
- В Следственном комитете по Свердловской области сообщили URA.RU, что новой информации относительно показаний Наумовой нет. В ведомстве призвали подождать «более значимых сведений».
- Волонтеры расширили зону поисков Далера. Сейчас его ищут на Уктусе, Химмаше, Елизавете и Керамическом.
- За сутки по Екатеринбургу расклеили более 4000 ориентировок. Фотография и приметы Бобиева также появились на «умных остановках» в городе и на видеоэкране в парке Маяковского.
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