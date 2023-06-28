Силовики обыскивают квартиры ранее судимых жителей Екатеринбурга, которые могут быть причастны к пропаже ребенка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Силовики проверяют ранее судимых жителей Екатеринбурга, в том числе педофила, на причастность к исчезновению шестилетнего Далера Бобиева. У них проводят обыски, сообщил URA.RU источник, информацию косвенно подтверждают в СУ СКР по Свердловской области.

«Осуществлены осмотры мест происшествия, по изъятым объектам и предметам назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проведены обыски, изъяты и проанализированы видеозаписи с камер наружного наблюдения, расположенных в районе пропажи малолетнего, продолжается отработка версии о возможной причастности к исчезновению ребенка лиц из числа ранее судимых граждан, выполняются иные необходимые мероприятия», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале.

Как сообщил источник URA.RU, в деле о пропаже мальчика нашли существенную зацепку, которая вывела на след ранее судимого за педофилию жителя Вторчермета. Сейчас у него в квартире ведутся обыски. Следователи при этом отмечают, что ведется обычная проверка, подозреваемых в деле пока нет.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Далера, звонить по телефонам 294-14-94 или 102 (02). «Все сообщения граждан, сообщающих о похожих детях, оперативно проверяются правоохранителями. К сожалению, на данный момент ни одна информация от очевидцев не подтвердилась. Достоверных сведений о возможном местонахождении мальчика нет», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Далер Бобиев пропал утром 26 июня. По словам опекунши, он тихо вышел из дома, до этого мальчик уже сбежал. В тот же день на поиски вышли сотни добровольцев, сотрудников полиции и волонтеров из поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». URA.RU собрало всю актуальную информацию о поисках ребенка в одном материале.