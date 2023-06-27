27 июня 2023

Синоптики пообещали челябинцам 31-градусную жару. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
К 1 июля воздух раскалится до 31 градуса Фото:

В Челябинске и в целом по региону ожидается жара 31 градус. Об этом говорится в сообщении челябинского гидрометеоцентра.

«В регионе в субботу 1 июля воздух прогреется до 31 градуса. В четверг 29 июня температура воздуха в Челябинске поднимется до +26 градусов. Далее до 30 июня включительно, столбики термометров в городе будут показывать температуру до +27 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Ожидается, что к выходным в Челябинске возобновится купальный сезон. Пока температура воды на пляжах еще не прогрелась.

Ожидается, что к выходным в Челябинске возобновится купальный сезон
Ожидается, что к выходным в Челябинске возобновится купальный сезон

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске и в целом по региону ожидается жара 31 градус. Об этом говорится в сообщении челябинского гидрометеоцентра. «В регионе в субботу 1 июля воздух прогреется до 31 градуса. В четверг 29 июня температура воздуха в Челябинске поднимется до +26 градусов. Далее до 30 июня включительно, столбики термометров в городе будут показывать температуру до +27 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ожидается, что к выходным в Челябинске возобновится купальный сезон. Пока температура воды на пляжах еще не прогрелась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...