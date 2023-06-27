Синоптики пообещали челябинцам 31-градусную жару. Скрин

28 июня 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

К 1 июля воздух раскалится до 31 градуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске и в целом по региону ожидается жара 31 градус. Об этом говорится в сообщении челябинского гидрометеоцентра. «В регионе в субботу 1 июля воздух прогреется до 31 градуса. В четверг 29 июня температура воздуха в Челябинске поднимется до +26 градусов. Далее до 30 июня включительно, столбики термометров в городе будут показывать температуру до +27 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ожидается, что к выходным в Челябинске возобновится купальный сезон. Пока температура воды на пляжах еще не прогрелась. Ожидается, что к выходным в Челябинске возобновится купальный сезон Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинске и в целом по региону ожидается жара 31 градус. Об этом говорится в сообщении челябинского гидрометеоцентра. «В регионе в субботу 1 июля воздух прогреется до 31 градуса. В четверг 29 июня температура воздуха в Челябинске поднимется до +26 градусов. Далее до 30 июня включительно, столбики термометров в городе будут показывать температуру до +27 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС. Ожидается, что к выходным в Челябинске возобновится купальный сезон. Пока температура воды на пляжах еще не прогрелась.