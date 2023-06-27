К 1 июля воздух раскалится до 31 градуса
В Челябинске и в целом по региону ожидается жара 31 градус. Об этом говорится в сообщении челябинского гидрометеоцентра.
«В регионе в субботу 1 июля воздух прогреется до 31 градуса. В четверг 29 июня температура воздуха в Челябинске поднимется до +26 градусов. Далее до 30 июня включительно, столбики термометров в городе будут показывать температуру до +27 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.
Ожидается, что к выходным в Челябинске возобновится купальный сезон. Пока температура воды на пляжах еще не прогрелась.
Ожидается, что к выходным в Челябинске возобновится купальный сезон
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