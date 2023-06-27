27 июня 2023

Вода на челябинских пляжах еще не прогрелась для купания. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, пляж, отдых
Отдыхающие вернутся на пляжи к выходным Фото:

Похолодание в Челябинске отразилось и на городских пляжах. О том, какая сейчас температура воды, URA.RU сообщили администрации пляжей.

На пляже Tanzania Relax Beach на озере Смолино температура воды держится на уровне 18-19 градусов. В озере пока никто не купается. На пляже «Каспийский берег» Шершневского водохранилища температура воды составляет 20 градусов. Купающихся на пляже нет. На пляже «Лангуст» на Первом озере в Чурилово также нет купающихся. Температура воды держится на уровне 19 градусов. Такая же ситуация на пляжах «Чуриловский», «Солнечный берег», «Русские забавы», «Новороссийский», «Ясень» и других.

По прогнозу Гисметео, жара вернется в Челябинск 30 июня — в этот день воздух прогреется до 29 градусов. Умеренно жаркая погода сохранится до 10 июля, а с 11 июля синоптики прогнозируют новое похолодание. Администрации пляжей ждут, что вода прогреется к выходным.

Погода в Челябинске на ближайшие две недели
Погода в Челябинске на ближайшие две недели

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Похолодание в Челябинске отразилось и на городских пляжах. О том, какая сейчас температура воды, URA.RU сообщили администрации пляжей. На пляже Tanzania Relax Beach на озере Смолино температура воды держится на уровне 18-19 градусов. В озере пока никто не купается. На пляже «Каспийский берег» Шершневского водохранилища температура воды составляет 20 градусов. Купающихся на пляже нет. На пляже «Лангуст» на Первом озере в Чурилово также нет купающихся. Температура воды держится на уровне 19 градусов. Такая же ситуация на пляжах «Чуриловский», «Солнечный берег», «Русские забавы», «Новороссийский», «Ясень» и других. По прогнозу Гисметео, жара вернется в Челябинск 30 июня — в этот день воздух прогреется до 29 градусов. Умеренно жаркая погода сохранится до 10 июля, а с 11 июля синоптики прогнозируют новое похолодание. Администрации пляжей ждут, что вода прогреется к выходным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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