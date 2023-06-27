Похолодание в Челябинске отразилось и на городских пляжах. О том, какая сейчас температура воды, URA.RU сообщили администрации пляжей.
На пляже Tanzania Relax Beach на озере Смолино температура воды держится на уровне 18-19 градусов. В озере пока никто не купается. На пляже «Каспийский берег» Шершневского водохранилища температура воды составляет 20 градусов. Купающихся на пляже нет. На пляже «Лангуст» на Первом озере в Чурилово также нет купающихся. Температура воды держится на уровне 19 градусов. Такая же ситуация на пляжах «Чуриловский», «Солнечный берег», «Русские забавы», «Новороссийский», «Ясень» и других.
По прогнозу Гисметео, жара вернется в Челябинск 30 июня — в этот день воздух прогреется до 29 градусов. Умеренно жаркая погода сохранится до 10 июля, а с 11 июля синоптики прогнозируют новое похолодание. Администрации пляжей ждут, что вода прогреется к выходным.
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